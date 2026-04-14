Oficial: Mascherano deja el Inter Miami por motivos personales

Es oficial. Javier Mascherano, hasta hoy entrenador del Inter Miami, presentó su renuncia al cargo por "motivos personales", tal como anunció el propio equipo de la MLS en sus canales oficiales.

"Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal. Un campeón que, junto a su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia del Inter Miami", desvela el comunicado.

Mascherano deja su cargo en el Inter Miami / X

El propio entrenador también dejó un comunicado en la web del club: "Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF".

"En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables", indica el 'Jefecito', exfutbolista del Barça.

El Inter Miami conquistó la MLS en 2025 con Mascherano como entrenador / EFE

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo", finaliza la misiva.

Confirmado como entrenador a principios de 2025, Mascherano guio al equipo de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez al título de la MLS en 2025, venciendo al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium. El titulo supuso ser el primero de la historia de la franquicia. Esta temporada, el equipo se encuentra tercero en la Conferencia Este por detrás de Chicago Fire y Nashville.

Guillermo Hoyos, sustituto

Además, el club indicó que Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos. Hoyos es un futbolista profesional con más de 20 años de carrera, entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol.

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Ha dirigido clubes en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo (incluyendo su paso por el FC Barcelona). Desde su llegada a Inter Miami CF, ha sido responsable de supervisar y potenciar la estructura de desarrollo del camino profesional del Club, ejerciendo además hasta ahora el rol de director deportivo.