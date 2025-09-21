Oficial: el Marsella-PSG coincidirá con el Balón de Oro

Horas convulsas las vividas este domingo por la mañana-tarde en Francia. El primer 'Le Classique' de la temporada, previsto para este domingo por la noche (20:45h) en el Vélodrome en el marco de la quinta jornada de la Ligue 1, fue aplazado debido a la amenaza de fuertes lluvias que pesa sobre la ciudad portuaria del sur de Francia, según comunicó el prefecto de Bouches-du-Rhône a la AFP. Y, de acuerdo con el reglamento de la LFP, se disputará el día sigueinte, el lunes 22 de septiembre a las 20:00h, coincidiendo con la gala del Balón de Oro.

"El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con importantes riesgos de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado", explicó Georges-François Leclerc, sabiendo que la región de Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.

De acuerdo con el reglamento de la LFP, "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará, o cuando se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP", según el artículo 548.

Finalmente, la LFP se acogió al reglamento y el Olympique de Marsella-PSG se disputará este lunes a las 20:00h, coincidiendo, pues, con la ceremonia del Balón de Oro que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París. "El Clásico aplazado al lunes 22 de septiembre a las 20:00 h. Debido a las fuertes tormentas previstas en la región de Marsella, el partido Olympique de Marsella-Paris Saint-Germain, correspondiente a la 5.ª jornada de la Ligue 1 y previsto para esta noche, ha sido aplazado por decisión del prefecto de Bouches-du-Rhône. El partido se ha reprogramado para este lunes 22 de septiembre a las 20:00 h", comunicó la LFP.

El artículo 548 del reglamento de la LFP

"Condiciones para el aplazamiento de un partido suspendido o interrumpido por malas condiciones meteorológicas: Cuando, debido a condiciones meteorológicas adversas, el partido no haya podido comenzar, se aplazará, o cuando se haya interrumpido definitivamente, se reanudará al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a una hora fijada por los servicios de la LFP, a partir del minuto en que se interrumpió".

Ousmane Dembélé, lesionado, sí que podrá asistir a una ceremonia en la que tiene muchos números de ser premiado. Eso sí, no podrá estar arropado por Achraf, Vitinha, Fabián, Nuno Mendes y Kvaratskhelia que figuran entre los 30 finalistas para el Balón de Oro y estarán en el Vélodrome luchando por el triunfo ante el OM.