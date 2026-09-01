¡Oficial! Marc Guiu encuentra equipo: ficha por el RB Leipzig

Marc Guiu ha encontrado una salida a su encrucijada en el Chelsea. Tras no contar con oportunidades en el club 'blue' y pedir salir este verano al no estar en los planes de Xabi Alonso para la nueva temporada, el ex del FC Barcelona ha fichado este martes, último día del mercado, por el RB Leipzig de la Bundesliga.

El fichaje del joven de 20 años se ha cerrado por unos 16 millones de euros y con una cláusula que permite al Chelsea guardarse una recompra en las próximas temporadas. El club 'blue' compró al delantero al Barça en 2024 por seis millones de euros.

Guiu ha firmado por el club de la Bundesliga hasta junio de 2031 y lucirá el dorsal '9'.

"Fichar por el RB Leipzig es justo lo que necesitaba. La directiva del club se esforzó mucho por ficharme y, durante nuestras conversaciones, me explicaron claramente el papel que puedo desempeñar aquí", dijo el jugador a los medios del club tras hacerse oficial su fichaje. "El RB Leipzig demuestra constantemente que los jugadores jóvenes pueden desarrollarse al más alto nivel. Además, es un club ambicioso con grandes objetivos en todas las competiciones. Quiero contribuir a ello y superarme cada día."

En el Chelsea, Guiu ha marcado ocho goles en 24 partidos estas dos últimas temporadas, principalmente en la Conference League que conquistó el equipo de Enzo Maresca en 2025, además del Mundial de Clubes que ganó el club el verano del mismo año.

En el comunicado de despedida, el club londinense le ha agradecido "a Marc su dedicación durante su etapa en el club" y le ha deseado "mucho éxito en la siguiente etapa de su carrera".

El Leipzig, por su parte, ha recordado que Marc se formó en la cantera del Barça y que debutó como profesional en el club azulgrana en octubre de 2023, con 17 años: "Al finalizar la temporada, había disputado siete partidos oficiales y marcado dos goles."

"La intensidad, la velocidad y el increíble compromiso de Marc lo convierten en la pieza perfecta para el ADN del RB Leipzig. Aporta una energía tremenda, especialmente en defensa, pero también es una presencia imponente en el área y tiene un olfato goleador infalible. A pesar de tener solo 20 años, ya ha jugado al más alto nivel y en la Champions League", dijo sobre él Marcel Schäfer, Director General de Deportes del RB Leipzig.

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"Llevamos mucho tiempo en contacto con él y hemos seguido de cerca su trayectoria. Por eso, nos alegra enormemente que haya elegido conscientemente al RB Leipzig. Estamos convencidos de que su calidad y mentalidad le permitirán ayudarnos de inmediato, además de ofrecerle un gran potencial para su desarrollo futuro", agregó el directivo alemán.