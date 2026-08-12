Oficial: El Manchester City ficha a Gero Rulli

El Manchester City anunció el fichaje de Gero Rulli. El portero argentino, de 34 años, firma con los 'citizens' hasta 2028, y su llegada al equipo de Enzo Maresca supone empezar su segunda etapa en el club británico, pero con matices.

Rulli perteneció al City en la temporada 16/17, después de que los ingleses lo fichasen tras su buen hacer en la Real Sociedad. Aquella campaña, el internacional argentino regresó a Donosti cedido, y a principios de 2017 ya paso a formar parte de manera definitiva del conjunto vasco.

Tras despuntar en el Estudiantes de la Plata, Rulli brilló en la Real Sociedad hasta que en 2019 fue cedido al Montepellier galo.

Protagonista de la Europa League conquistada por el Villarreal

Tras su experiencia en el fútbol francés, Rulli firmó por el Villarreal, conjunto con el que levantó la Europa League de la temporada 20-21. El meta fue decisivo al marcar el penalti definitivo para los 'groguets' y detener el lanzamiento de David de Gea.

Rulli, en el momento de parar el penalti a De Gea / EFE

Además, también estuvo bajo palos en la siguiente campaña, en la que el submarino alcanzó por segunda vez en su historia las semifinales de la Champions, cayendo ante el Liverpool. En la 23/24, Rulli emigró hacia Países Bajos para fichar por el Ajax, y estos dos últimos cursos ha defendido la portería del Olympique de Marsella.

Las palabras de Rulli tras fichar por el City

“Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirte al Manchester City, no la puedes dejar pasar. Todo el mundo sabe lo impresionante que es este club. El éxito que ha mantenido el City a lo largo del tiempo ha sido formidable. Todas las personas con las que he hablado sobre el club me dijeron que tenía que venir, porque es una institución con unos estándares exigentes al máximo. Cualquier profesional quiere estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar, porque sé que voy a mejorar y a aprender, que siempre es mi máxima prioridad. Mi trabajo ahora es entrenar duro, conocer a los futbolistas y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible por alcanzar mi mejor nivel”, declaró el jugador en declaraciones recogidas por los medios del club.

Gero Rulli, en un partido con el Olympique Marsella / EFE

Por su parte, el director deportivo del City, Hugo Viana, explicó los motivos que han llevado al club a cerrar la incorporación del ya veterano meta argentino. “Es un placer dar la bienvenida de nuevo a Gerónimo al club. La experiencia que aporta es evidente: lleva muchos años jugando al más alto nivel. Me ha impresionado mucho durante nuestras conversaciones y ha mostrado un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que nos llevamos a un profesional brillante, además de a un portero de primer nivel”, declaró.

Con su llegada al Etihad, el Manchester City cuenta con Gianluigi Donnarumma y Marcus Bettinelli. El equipo traspasó hace pocos días a James Trafford al Leeds United después de que pagasen por él 52 millones de euros, la cifra más alta jamás abonada por un portero inglés.