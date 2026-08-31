Messi deja la selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar"

Leo Messi deja la selección argentina tras más de 20 años defendiendo a su país. El rosarino, después de pensarlo mucho, ha considerado que ha llegado el momento de poner punto y final a una carrera internacional que ha tenido muchas alegrías, también decepciones, pero que, por encima de todas las cosas, deja una enseñanza que trasciende a todo: nunca es tarde para pelear por los sueños.

El actual jugador del Inter Miami conquistó el deseado Mundial en 2022, con 36 años, y echándose a su país a la espalda pese a que sus mejores años habían quedado atrás. No tenía nada que demostrar, porque ya era el más grande de la historia, pero lo logró.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

A punto estuvo de sumar la segunda Copa del Mundo a su impresionante palmarés, de nuevo liderando a su querida Argentina. Si cabe, con más tenacidad que en Qatar. No pudo ser. Se quedó a las puertas ante España. Poco después, recibió el golpe más duro de su vida: la pérdida de su padre. Todo ello le ha conducido a tomar, "más convencido que antes", esta difícil decisión. Así se ha despedido de todos a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", empieza mencionando Messi en su escrito.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", añade.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!", finaliza, antes de dejar una nota: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa SOCIEDAD DEPORTES Tom Weller/dpa / Tom Weller/dpa / Europa Press

Messi no se marcha solamente después de haber ganado. Se marcha después de haberlo intentado cuando ganar parecía imposible. Messi llegó a abandonar la selección en 2016. Duró poco aquella decisión porque volvió, porque siempre acababa regresando al mismo lugar, a la camiseta que, como reconoce ahora, ha amado durante toda su vida.

Y entonces cambió la historia. En 2021 llegó la Copa América, su primer gran título con la absoluta. Después, la Finalissima ante Italia. Y finalmente, Qatar. El Mundial de 2022 fue el último capítulo perfecto de una historia que durante demasiado tiempo pareció destinada a terminar de otra manera. Messi marcó siete goles en aquel Mundial, incluido el doblete de la final ante Francia, y levantó por fin la Copa del Mundo que tantas veces había perseguido. Y Argentina volvió a ser campeona del mundo. El último que lo había logrado fue Maradona, en el 86'.

Lionel Messi celebrando la Copa América con Argentina (2021) / Archivo

Así que tengan claro que los números solo cuentan una parte de la historia. Máximo goleador y asistente histórico de Argentina y también el futbolista con más partidos disputados con la Albiceleste. 207 partidos oficiales, 125 goles y 68 asistencias.

Un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, un Mundial Sub-20 y un oro en los Juegos Olímpicos de 2008. Una colección de cifras y títulos que resumen una longevidad extraordinaria, pero que se quedan muy cortos para explicar lo que ocurrió durante estas dos décadas.

Desde aquel debut con la absoluta contra Hungría, con roja includia, el 17 de agosto de 2005, hasta la derrota en la final del Mundial contra España, el pasado 19 de julio de 2026. Todo ha sido parte del proceso. Y qué proceso. Adiós, Leo. Y gracias.