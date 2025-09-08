Oficial: Kasper Hjulmand, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen ha tenido un parón de selecciones diferente al del resto de equipos. Después de destituir a Erik Ten Hag tras solo tres partidos oficiales (dos de liga y uno de copa), el club ha anunciado la contratación de su nuevo técnico, Kasper Hjolmund. El entrenador danés firma hasta el 30 de junio de 2027.

El Leverkusen no ha tenido el inicio de etapa post Xabi Alonso deseado. El conjunto de la región de Renania del Norte-Westfalia confío en Ten Hag para comandar la nave, pero la confianza en él se esfumó rápidamente. Con aún gran margen de maniobra en una temporada que está dando sus primeros pasos, el director deportivo, Simon Rolfes, ahora entrega las llaves a Hjulmand. "Estamos muy contentos con el fichaje de Kasper Hjulmand, cuyo trabajo hemos seguido de cerca durante mucho tiempo", ha explicado Rolfes.

Hjulmand, el elegido

El técnico de 53 años vuelve a la actividad tras su salida como seleccionador de Dinamarca el verano de 2024, después de la Eurocopa. Estuvo en el cargo durante 4 años y, con un porcentaje de victorias del 60%, es el seleccionador más exitoso de la historia del país. Además, llevó a Dinamarca hasta las semifinales de la Eurocopa de 2021, todo un hito para el país escandinavo.

El fichaje por el Leverkusen también supone su regreso a los banquillos de clubes seis años y medio después, cuando fue entrenador del Nordsjælland danés. Asimismo, ya es conocedor de la Bundesliga, tras su paso por el banquillo del Mainz durante media temporada en la 2014-15.

Hjulmand se ha mostrado muy ilusionado por su nueva etapa al frente del Bayer Leverkusen. "Siempre he considerado al Bayer Leverkusen un club muy bien gestionado, perfectamente estructurado y muy ambicioso. Esta impresión se ha confirmado en los últimos días", ha expresado el técnico, quien quiere dar nuevas alegrías al club: "Es un honor que me confíen un equipo así. La tarea me motiva mucho, después de los grandes éxitos del pasado, ahora quiero dar forma al futuro del Bayer Leverkusen con jugadores consolidados y otros nuevos y emocionantes".