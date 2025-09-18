Oficial: José Mourinho, nuevo entrenador del Benfica

Ha tardado algo más de dos semanas José Mourinho en tomar su decisión respecto a su futuro profesional. El técnico portugués recibió un duro varapalo tras su despido fulgurante del Fenerbahçe, pero se ha recompuesto en tiempo récord tras anunciar este miércoles su próximo destino. 'The Special One' es, de manera oficial, nuevo entrenador del Benfica.

Su llegada se produce apenas unas horas después del despido de Bruno Lage como entrenador del primer equipo. La estrepitosa derrota de este pasado martes en casa contra el Qarabag de Azerbayán ha acelerado un proceso que llega en un momento atípico de la temporada, pero con margen para reconducir la situación. Rui Costa, presidente de la entidad portuguesa, se puso manos a la obra para atar a su nuevo capitán para que pudiese dirigir este sábado el encuentro contra el AVS SAD del campeonato liguero.

Una nueva oportunidad

Los rumores procedentes desde Portugal apuntaron a una misma dirección: José Mourinho era el escogido para liderar al Benfica esta temporada... y el paso de las horas solamente hizo que confirmar lo que terminó siendo un secreto a voces. El luso no ha dudado en aceptar una oferta interesante con el principal incentivo de poder escuchar el himno de la Champions de fondo esta temporada en el Estádio da Luz.

A su llegada al Aeródromo de Tires, Mourinho fue recibido por aficionados y prensa: "Cuando me enfrenté a la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces: me interesa", afirmó el técnico portugués. Asimismo, contó que en el enfrentamiento en la previa de Champions habló con Bruno Lage sobre un posible regreso a Portugal. "Él sabe, sobre todo desde que hablamos, que mi regreso a Portugal, que no estaba planeado, sería una consecuencia natural para entrenar a la selección. Si ocurre con el Benfica... ¿Qué entrenador le diría que no al Benfica? Yo no", añadió 'The Special One'.

El regreso de Mourinho a Portugal confirma su vuelta a los orígenes. 'The Special One' empezó su carrera como entrenador profesional en la temporada 2000-01, una corta estancia de solamente nueve partidos antes de saltar al UD Leiria acto seguido. Se dio a conocer en el Porto, con quienes consiguió levantar la Champions League, un inicio prometedor que le catapultó a entrenar a equipo de la élite como el Chelsea (en dos ocasiones), Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham o Roma.

A pesar de llevar dos semanas sin trabajo tras su despido del Fenerbahçe, Mourinho nunca ha sido partidario de estar un largo tiempo fuera de los banquillos. Sus recientes fracasos en el Tottenham, la Roma o el Fenerbahçe no quitan las ganas del portugués de querer seguir demostrando que tiene lo que hace falta para seguir entrenando a los mejores clubes de Europa. En sus manos está cambiar su historia reciente, una más acostumbrada a los fracasos que a los éxitos.