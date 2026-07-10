FÚTBOL INTERNACIONAL
Oficial: Jorge Jesús, nuevo seleccionador de Portugal
El portugués coge el revelo de Roberto Martínez en las 'Quinas' y firma hasta 2030, después del próximo Mundial
Portugal ya tiene nuevo seleccionador. Tras el adiós de Roberto Martínez minutos después de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 ante España, la Federación Portuguesa de Fútbol ha anunicado este viernes el nombre del nuevo entrenador de la selección: Jorge Jesús.
"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus", escribió la FPF en una publicación en redes sociales.
Jesus, de 71 años, cuenta en su trayectoria con etapas en el Benfica, el Sporting o el Flamengo brasileño, y se pone al frente de la selección de su país tras una temporada en el Al Nassr saudí, donde coincidió con Cristiano Ronaldo y João Félix y se proclamó campeón de liga. Es su primera experiencia en una selección nacional.
El técnico ha firmado un contrato válido para cuatro temporadas, por lo que se renovaría tras el próximo Mundial de 2030, en España, Portugal y Marruecos. En él, ya no contará con Cristiano Ronaldo, que también anunció que había jugado su último en Estados Unidos, México y Canadá.
Además, Jesús tendrá el reto de defender la Nations League, trofeo que Portugal conquistó en 2025, y sería el técnico encargado de liderar a Portugal en la Eurocopa 2028, a falta de ver si con o sin CR7.
Su debut en el banquillo de los lusos será el próximo 24 de septiembre en la primera jornada de la Nations League ante Gales. Más tarde, se tendrá que enfrentar a Noruega y a Dinamarca.
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