Oficial: Jordi Cruyff, nuevo director técnico del Ajax: "Quiero enorgullecer a mi padre. Eso también influyó"

Ya es oficial. El Ajax ha confirmado la incorporación de Jordi Cruyff como nuevo director técnico del club hasta el 30 de junio de 2028, después de que el pasado 28 de diciembre se anunciara un acuerdo verbal entre ambas partes. El exdirector deportivo del FC Barcelona ya ha sellado su vinculación con la entidad neerlandesa, un club sumamente especial para su familia.

“Es muy especial estar aquí y firmar mi contrato, en el estadio que lleva el nombre de mi padre y en el club que desde muy joven ha sido importante en mi vida. Es evidente lo mucho que significa para mí y para mi familia. A partir de febrero me dedicaré por completo al Ajax, con un gran sentido de responsabilidad y orgullo”, declaró Cruyff. “Agradezco a la dirección del club la confianza. El Ajax es un club único, con una rica historia, y voy a hacer todo lo posible para añadir juntos un nuevo capítulo exitoso”, añadió a las fuentes oficiales del club.

En nombre de la directiva, el CEO Menno Geelen explicó el proceso que desembocó en su nombramiento: “Tras la anunciada salida de Alex, llevamos a cabo un sólido proceso de selección. Hablamos con varios candidatos fuertes y Jordi fue el que mejor resultado obtuvo. Tras una bonita carrera internacional como futbolista, se ha desarrollado también como directivo. Sabe lo que se necesita para rendir al más alto nivel dentro y fuera del campo y cómo hacer que la cantera propia llegue a la élite. Con una directiva completa, seguimos construyendo los resultados que el Ajax merece”.

Arranca el 1 de febrero

Cruyff comenzará a ejercer oficialmente sus funciones el 1 de febrero, con la vista puesta en empezar a planificar la temporada 2026-27. “Empiezo justo cuando el mercado se estabiliza, pero ya estás pensando en ello. Ves los partidos y analizas las cosas desde fuera. A partir del 1 de febrero estaré en el centro de todo. Luego es importante hacer análisis rápidos y encontrar la estrategia adecuada”, explicó.

Jordi Cruyff, nuevo director técnico del Ajax / AJAX

Jordi Cruyff formó parte durante varios años de la cantera del Ajax como jugador juvenil antes de trasladarse a España, donde continuó su formación en el FC Barcelona. Tras retiraese como futbolista profesional, ha ocupado distintos cargos en los despachos, entre ellos los de director deportivo en el Maccabi Tel Aviv y el Barça.

La figura de su padre, Johan Cruyff, leyenda del Ajax y del Barça, estará muy presente en esta nueva etapa. “De joven a menudo no lo entendía. Conforme te haces mayor, le ves cada vez más lógica. Siempre camina conmigo, esté donde esté. Al menos, así lo siento. Simplemente hay que ir a por todas. Mi padre tenía ese carácter. Creo que estaría orgulloso y feliz. El Ajax y el Barça son clubes especiales. Quiero enorgullecer a mi padre. Eso también influyó en mi decisión”, concluyó.