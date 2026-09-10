Oficial: Imanol Alguacil sustituye a Mendilibar en el Olympiacos

El Olympiacos destituyó a José Luis Mendilibar durante la noche del miércoles y anunció a su sustituto horas después: Imanol Alguacil. Saltó la sorpresa en Grecia con el adiós del técnico de Zaldibar tras dos años y medio de éxitos en El Pireo y, tal y como avanzó SPORT, el guipuzcoano, que se encontraba sin equipo tras su etapa en el Al-Shabab saudí, es su sucesor.

Español por español. Vasco por vasco. Así lo comunicó el conjunto heleno en sus canales oficiales: "El Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. El técnico, de 55 años, estuvo al frente del primer equipo de la Real Sociedad durante seis temporadas y media, desde 2018 hasta 2025, dirigiendo un total de 330 partidos. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa del Rey en 2021. Su último equipo antes del Olympiacos fue el Al Shabab de Arabia Saudí".

Imanol viene de vivir una breve etapa en Oriente Medio, donde apenas dirigió 24 encuentros y firmó una media de un punto por partido. Los resultados no fueron los esperados y la entidad saudí optó por prescindir de sus servicios por allá en febrero.

La salida de Mendilibar fue completamente inesperada porque Olympiacos había arrancado la Superliga griega con dos victorias y un empate y, apenas unas horas antes de anunciar la salida de Mendilibar, había derrotado al Volos por 3-2 en la Copa de Grecia. La eliminación en la fase previa de la Champions League frente al NEC Nijmegen parece ser el detonante de la decisión del club griego.

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Se marcha dejando una huella imborrable en el club tras conquistar una Conference League, una Liga, una Copa y una Supercopa de Grecia. Le releva un Imanol Alguacil que afrontará su segunda experiencia internacional e hizo historia al levantar la Copa del Rey de la temporada 2019/20 con la Real Sociedad.