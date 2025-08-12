Oficial: Ilia Zabarnyi ficha por el PSG

El vigente campeón de la Champions League sigue reforzándose de cara a la defensa del trono europeo y para mantener su reinado en Francia. El Paris Saint-Germain ha incorporado al central ucraniano Ilia Zabarnyi por 67 millones de euros. El exjugador del Bournemouth llega como sustituto de Milan Skriniar, que abandonó la entidad parisina hace unas semanas. De esta manera, Luis Enrique ya tiene el defensa que tanto deseaba y por el que llevaban negociando las últimas semanas.

El joven central de 22 años da un paso muy importante en su carrera al fichar por uno de los transatlánticos del fútbol europeo. Formado en el Dinamo Kyiv de su Ucrania natal, llegó al Bournemouth en el mercado invernal de 2023. Después de dos temporadas y media en el 'Boro', especialmente las dos últimas en las que ha sido una pieza inamovible del once de Andoni Iraola, había sido relacionado con los clubes más importantes de la Premier League, como Chelsea, United o Liverpool. Sin embargo, ha optado por cambiar de país y unirse al gran dominador francés. El futbolista se ha mostrado "muy feliz" de aterrizar en el PSG, el cual considera "el mejor club del mundo, con el mejor proyecto". "Estoy aquí para dar todo lo que tengo en el campo y estoy deseando debutar y conocer a los aficionados", ha apuntado.

Con este fichaje, el equipo del Parque de los Príncipes suma su tercera incorporación del presente mercado estival, tras las llegadas de los porteros Renato Marin y Lucas Chevalier. A priori, Luis Enrique y Luis Campos pueden dar su zaga por cerrada al ya contar con nueve efectivos: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Nordi Mukiele, Lucas Hernández y Presnel Kimpembe. No obstante, no se pueden descartar las salidas de Mukiele, ya sea en forma decesión o de traspaso (estuvo cedido la temporada pasada en el Leverkusen), y de Beraldo, quien insiste en dejar el PSG pero el club se resiste. El conjunto parisino mañana afronta su primer compromiso oficial de la temporada, al disputar la Supercopa de Europa ante el Tottenham (21:00).

El 'Boro' de Iraola, saqueado

Las grandes temporadas de los clubes pequeños son muy positivas durante el curso, pero también tienen su cara negativa en cuanto se abre la ventana de fichajes. Sin ir más allá, es lo que le está pasando al Bournemouth. El club del sur de Inglaterra finalizó la temporada 2024-25 en novena posición con 56 puntos, estando durante gran parte de la temporada en puestos europeos, aunque finalmente se deshizo y no pudo terminar entre los siete primeros. Junto al Nottingham Forest, fueron la sensación del fútbol inglés y lo están pagando caro.

Huijsen y Zabarnyi formaron una pareja de lujo en la zaga del Bournemouth / X

Andoni Iraola se ha quedado sin ni un solo miembro de su zaga titular. Zabarnyi ha fichado por el PSG por 67 millones, Dean Huijsen se ha incorporado al Real Madrid por 59,5 y el Liverpool pagó 46,5 por el húngaro Milos Kerkez. Entre estas y el resto de ventas ha ingresado un total de 188 millones de euros, de los cuales ya ha desembolsado 42,4 por el portero Djordje Petrovic, procedente del Chelsea, y 13,5 por el defensa Adrien Truffert, procedente del Stade de Rennes. El 'Boro' debe recomponerse, mientras sus pilares defensivos, como Zabarnyi, dan un paso importante en su carrera y se incorporan a grandes de Europa.