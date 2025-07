Oficial: Gyökeres, nuevo delantero del Arsenal

Fin al culebrón del verano. Y que tantos dolores de cabeza causó a las partes implicadas. Viktor Gyökeres es 'gunner'. Mikel Arteta tiene a su disposición al '9' que tantos años llevaba pidiendo a gritos. Y el sueco da el gran salto de su carrera a sus 27 años, tras dos temporadas de ensueño en el José Alvalade. Su salida del Sporting CP no fue fácil. Con varios tiras y afloja de por medio y una batalla con la dirección deportiva encabezada por Frederico Varandas.

Gyökeres aterriza en Londres con un cartel de lo más atractivo: 97 dianas en 102 apariciones con la entidad lisboeta. Vital en la consecucción de dos títulos ligueros consecutivos y una copa, y siendo el máximo artillero en ambas campañas. Sus números con la selección nacional tampoco están nada mal: 12 tantos en 17 partidos con Suecia.

En Londres tienen '9' para rato. Cinco temporadas para ser exactos. Firma hasta 2030 a cambio 63,5 millones de euros fijos más otros 10 en distintas variables. Negocio del siglo para un Sporting que apenas pagó 24 'kilos' en verano de 2023 cuando le fichó del Coventry City.

Gyökeres conquistó un doblete con el Sporting / X

"Sentí que era el club adecuado para mí"

"Simplemente sentí que el Arsenal era el club adecuado para mí. Lo que me contaron Mikel y Andrea cuando hablé con ellos, y lo que he visto en los últimos años, cómo han estado jugando al fútbol, me llevó a elegir el Arsenal", declaró el sueco para los medios del club londinense.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Viktor Gyökeres al club. Su regularidad en el rendimiento y su disponibilidad han sido excepcionales, y sus aportaciones goleadoras hablan por sí solas", manifestó un eufórico Arteta. "Viktor posee muchísimas cualidades. Es rápido y potente en ataque, con una increíble cantidad de goles tanto a nivel de club como internacional. Aporta una puntería precisa con una alta tasa de conversión de ocasiones, y su inteligente movimiento dentro del área lo convierte en una amenaza constante", añadió el técnico de San Sebastián.

Viktor Gyökeres, junto a Andrea Berta, ya posa como jugador del Arsenal / Arsenal

El 'culpable' de su traspaso, un Andrea Berta que recaló en los despachos tras poner fin a su etapa como directivo rojiblanco, tampoco pudo esconder su felicidad: "Estamos muy satisfechos con el excelente acuerdo que hemos cerrado para traer a Viktor Gyökeres al club. Viktor es un talento excepcional y ha demostrado constantemente que tiene las cualidades y la mentalidad ganadora que se requieren para un delantero centro de primer nivel. Su físico, inteligencia y ética de trabajo lo convierten en la pieza clave de nuestra visión".

Suma y sigue de Arteta

El Liverpool acapara portadas, pero menudo mercado de fichajes están firmando en el norte de Londres. Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera... y Viktor Gyökeres. Tremenda plantilla está armando el bueno de Arteta. ¿Suficiente como para conquistar el título de la Premier? Solo el tiempo lo dirá. Está por ver si Gyökeres continúa 'devorando' rivales en su retorno a Inglaterra.