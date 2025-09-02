Oficial: Gündogan se marcha del City

Poco ha durado la segunda etapa de Ilkay Gündogan en el Manchester City. Tras su corta estancia en el FC Barcelona, donde vistió de azulgrana tan solo una temporada con unos registros de cinco goles y catorce asistencias en 51 partidos, el centrocampista alemán decidió regresar al conjunto 'skyblue'. Pero en ningún caso ha cumplido con las expectativas puestas, sobre todo teniendo en cuenta su primer periplo en el Etihad Stadium.

Y es que Gündogan se unió por primera vez al City en julio de 2016 procedente del Borussia Dortmund y, en su primera aventura como 'cityzen', fue capaz de conquistar un total de 14 títulos, incluyendo el histórico triplete de la temporada 2022-23 (Premier League, FA Cup y Champions League), donde levantó los trofeos como capitán del equipo.

Después de su pequeña andadura como azulgrana, el mediocampista de origen turco regresó el pasado verano al Manchester City, en el que ha disputado 54 partidos con unas cifras de cinco goles y ocho asistencias. Pero su unión con el club 'skyblue' ha llegado a su fin y Gündogan ya es nuevo jugador del Galatasaray.

El centrocampista llega al fútbol turco como agente libre para cumplir un sueño. "El Galatasaray es mi sueño de la infancia. Siempre soñé con vestir esta camiseta, y hoy lo conseguí. No tengo palabras para expresar mi felicidad. Como familia, estamos muy felices y orgullosos", declaró a su llegada al aeropuerto Atatürk.

“Hubo ofertas de otros equipos, pero no me convencieron. Empezamos a hablar con el Galatasaray a finales de mayo o principios de junio. Tuvimos que esperar un poco. Hubo fichajes como Victor Osimhen y Leroy Sané. Hablé con Sané por última vez hace dos semanas. Somos buenos amigos y jugamos bien juntos", añadió.

Y es que para Gündogan se trata del regreso a su casa: "Hablé con el técnico Okan Buruk hace dos días. Todo sucedió muy rápido después de eso. Tengo muchas ganas de conocerlo también. He vuelto a casa. Es un honor formar parte de la comunidad del Galatasaray". A sus 34 años, el mediocampista alemán empieza una nueva aventura en Turquía.