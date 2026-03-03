Oficial: El Flamengo fulmina a Filipe Luís... ¡después de ganar 8-0!

Dos finales le han costado el banquillo del Clube de Regatas do Flamengo a Filipe Luís. El 'Mengão' empezó 2026 soñando con ganarlo todo, pero la realidad es que, recién alcanzado marzo, ya han dicho adiós a dos títulos: la Supercopa do Brasil y la Recopa Sudamericana; tres contando la Intercontinental contra el PSG. Ni una victoria por 0-8 evitó la destitución del técnico brasileño, uno de los más exitosos de la historia reciente del club.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá al mando técnico del equipo profesional. Con él, también dejan el club Ivan Palanco (asistente técnico) y Diogo Linhares (entrenador físico)”, publicó el club brasileño a través de sus canales oficiales, poco tiempo después de golear al Madureira Esporte Clube en la Taça Guanabara (0-8).

Ni los cuatro títulos conquistados en 2025 (Copa Libertadores, Brasileirao, Supercopa y Campeonato Carioca) han podido respaldar a un entrenador que hasta hace bien poco recibía elogios de todas las partes del planeta por su propuesta de juego y, claro está, por los resultados. Desde ahora, ya forma parte de la historia del Flamengo como uno de los entrenadores más laureados del club.

Una irrupción difícil de ver

Filipe Luís llegó al Flamengo en junio de 2024 como entrenador del equipo sub-20 y, dos meses después, estaba celebrando la Copa Intercontinental de esa categoría. b. Lejos de notar el salto de categoría, ganó su primer título, la Copa de Brasil, en noviembre. Un año después, cerraba un 2025 histórico en Brasil. Pero de héroe ha pasado a ser fulminado en cuestión de meses.

El entrenador de Flamengo Filipe Luís celebra el título del Campeonato Brasileño / EFE/Andre Coelho

"Pase lo que pase, aunque mañana no esté aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo duda de que viví los mejores años de mi vida aquí", fueron sus últimas palabras como entrenador del 'Mengão'. Parecía que la historia entre ambos se cerraría cuando diese el salto a Europa, pero finalmente ha sido el Flamengo quien ha prescindido de Filipe Luís. Varios equipos se frotan las manos.

