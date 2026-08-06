Oficial: Diego Forlán vuelve a Uruguay

"Diego Forlán vuelve a casa". Así ha anunciado este jueves de manera oficial la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales el fichaje del exfutbolista Diego Forlán como nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay, además de asumir la selección absoluta de manera interina mientras se elige al sustituto del argentino Marcelo Bielsa, cesado tras el fracaso en el Mundial de 2026.

Se trataba de una noticia ya conocida, solo a falta de oficialidad. La Celeste ya había amagado con el anuncia varias veces con diferentes publicaciones en redes sociales, y en el país ya se da por hecho desde hace semanas.

Tras su gran y exitosa carrera como jugador en equipos como Villarreal, Atlético de Madrid, Manchetser United, Inter de Milán o Independiente, Forlán inició su carrera como entrenador en 2020 en su país, dirigiendo a Peñarol en once encuentros, además de a Atenas de la Segunda División en doce partidos en 2021.

Ahora se pondrá al frente de la sub-20, que en el año 2023 conquistó la Copa del Mundo en Argentina tras vencer a Italia en la final y, dos años después, no participó del certamen jugado en Chile.

En busca de llegar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, el exdelantero guiará a la Celeste en el Sudamericano que se jugará entre enero y febrero.

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Antes de eso, dirigirá a la absoluta en los primeros encuentros que disputará tras haber quedado eliminada de una Copa del Mundo que la tuvo como una de las mayores decepciones al no superar la primera fase. Su primer duelo será el 24 de septiembre ante Japón.