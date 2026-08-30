FÚTBOL INTERNACIONAL
Oficial: El 'Dibu' ficha por el Chelsea
El portero argentino competirá por el puesto con Robert Sánchez y Mike Penders
El Chelsea ha cerrado el fichaje del guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, procedente del Aston Villa, por 7,5 millones de libras (8,7 millones de euros), según anunció este domingo el club inglés.
El portero argentino, que estuvo cerca de fichar por la Juventus hace unas semanas, tenía contrato con el Aston Villa hasta 2029. Sin embargo, la llegada de Zion Suzuki le había relegado a un papel secundario, por lo que ambas partes consideraron que una salida era la mejor opción.
En el Chelsea, Martínez competirá por el puesto con Robert Sánchez y Mike Penders. Se espera que Xabi Alonso apueste por el argentino como titular, especialmente después del discreto estreno liguero de Sánchez, que pudo hacer más en los dos goles del Fulham.
Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, el ‘Dibu’ pone fin a seis años en el Aston Villa, donde disputó 256 partidos, conquistó una Europa League y contribuyó a que el equipo lograra clasificarse para la Champions League en dos temporadas.
La llegada de Martínez podría provocar nuevos movimientos en la portería del Chelsea, con Penders o Sánchez como posibles candidatos a salir, ya que la ausencia del equipo en competiciones europeas limita las oportunidades para los guardametas.
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