Oficial: Ansu Fati se queda sin jefe en Mónaco

Adi Hütter fue destituido el pasado jueves como entrenador del AS Mónaco. Tras apenas dos meses de competición, el ex de Borussia Mönchengladbach o Eintracht pagó las consecuencias de los pobres resultados de su equipo tanto en la Ligue 1 como en la Champions League: cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. La gota que colmó el vaso fue el último empate ante el Niza, salvado por un Ansu Fatique transformó dos penas máximas para convertirse, además, en el máximo realizador de la competición - junto con Panichelli - con cinco dianas.

Una victoria - contra el Metz (5-2) - en los últimos cinco compromisos y un juego que no terminaba de convencer. De esta forma, Adi Hütter pone fin a una etapa de algo más de dos años al frente del conjunto monegasco, al que se incorporó en verano de 2023. El AS Mónaco iba en busca de un sucesor de garantías para prescindir de los servicios del austriaco y sus asistentes, Christian Peintinger y Klaus Schmidt, pero la espera ya terminó.

Marseille (France), 01/12/2024.- Monaco head coach Adi Hutter looks on during the French Ligue 1 soccer match between Olympique de Marseille and AS Monaco in Marseille, France, 01 December 2024. (Francia, Marsella) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Pocognoli por Hütter

Sébastien Pocognoli es el elegido. El exfutbolista de Genk o AZ Alkmaar y a día de hoy entrenador del Union Saint-Gilloise, se convertirá en el nuevo técnico del AS Mónaco. Dio, de hecho, pistas sobre su futuro el pasado fin de semana, cuando no se sentó en el banquillo para dirigir a los suyos en un amistoso ante el Patro Eisden de segunda división y lo hizo su ayudante, Bart Meert, en su lugar.

Un perfil joven y con poca experiencia, pues en 2021 colgó las botas y se hizo cargo del equipo sub-18 del Genk antes de estrenarse como entrenador principal en el Union Saint-Gilloise en 2024. Su llegada fue todo un éxito: se proclamó campeón de Bélgica en su primer año. Y alcanzó los playoffs de la Europa League, donde cayó ante el Ajax.

En el programa 'After Foot' de 'RMC Sport' dieron sus primeras impresiones respecto al inminente cambio en el banquillo monegasco y el periodista Daniel Riolo opinó que "la elección es totalmente incomprensible". "Contratar a un entrenador sin experiencia es una apuesta arriesgada", añadió. El AS Mónaco es quinto con 13 puntos, tres menos que el PSG, líder en solitario.

Gran valedor de Ansu

Está por ver cómo digiere dicho cambio un Ansu Fati que va poco a poco cogiendo sensaciones sobre el césped y recibió la total confianza de Adi Hütter desde el principio. El técnico austriaco fue, de hecho, el principal valedor de su incorporación. Diseñó un plan específico junto a los servicios médicos del club para recuperar la mejor versión del hispanoguineano.

Doblete de penalti de Ansu Fati para salvar un empate ante el Niza / X

Ansu, que está explotando su faceta más asociativa desempeñándose como mediapunta en el 4-2-3-1 que planteaba Hütter, definitivamente se había reencontrado con el gol. Suma seis dianas en cinco encuentros y está dejando claro, pues, que esa especial conexión con la portería rival se mantiene intacta. ¿Cuál será su rol con Sébastien Pocognoli?