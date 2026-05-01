Oferta millonaria por Gündogan y ya se frotan las manos

El Galatasaray sigue moviéndose con ambición en el mercado. Tras consolidarse como uno de los proyectos más potentes del fútbol turco, muy cerca de proclamarse campeón de liga, e intentar pelear por todos los títulos, el club de Estambul quiere apostar fuerte por reforzar su plantilla con talento y experiencia contrastada en la élite.

En este contexto se entiende la llegada el pasado verano de İlkay Gündogan, un fichaje estratégico que simboliza el salto competitivo de la entidad otomana. El internacional alemán aterrizó en Turquía procedente del Manchester City, al que regresó en el verano de 2024 a coste cero tras alcanzar un acuerdo con el FC Barcelona para su desvinculación.

Gundogan, presentado con el Galatasaray / @Galatasaray

Gündogan firmó hasta 2027 y rápidamente asumió galones dentro del equipo, aportando liderazgo, control del juego y experiencia en momentos clave. Su impacto no ha tardado en notarse. Ha sido protagonista en partidos importantes, guiando al Galatasaray en la lucha por el título liguero y mostrando su capacidad para dirigir el ritmo del equipo.

Sin embargo, cuando parecía asentado como pieza central del proyecto, ha surgido una sorpresa en torno a su futuro. Según informaciones procedentes de Turquía, el Galatasaray habría recibido una oferta importante por el centrocampista alemán. En concreto, el Al-Ahli habría puesto sobre la mesa alrededor de 10 millones de euros para hacerse con sus servicios, una cifra considerable teniendo en cuenta que el jugador cumplirá 36 años este año.

Gündogan, con la camiseta del Galatasaray / Instagram

La decisión final, eso sí, no depende únicamente del club. El futuro de Gündogan queda en manos del propio futbolista, que deberá valorar si continúa en el proyecto del Galatasaray, donde es una figura clave, o si acepta un nuevo desafío en Arabia Saudí, donde el poder económico sigue atrayendo a grandes nombres del fútbol europeo.

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De este modo, el verano se presenta movido en Estambul. El Galatasaray, que ha construido un proyecto ambicioso alrededor de jugadores de primer nivel, podría enfrentarse ahora a una salida inesperada que obligaría a reconfigurar su centro del campo. Mientras tanto, el nombre de Gündogan vuelve a situarse en el foco del mercado.