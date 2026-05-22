El ocaso de la carrera de Luuk de Jong: el ex del Barça deja el Porto frustrado por las lesiones

No destacó por ser uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero Luuk de Jong dejó su pequeña huella en el FC Barcelona durante la temporada 21/22. El neerlandés, suplente en su día de Aubameyang o Memphis, afronta ahora una nueva etapa en su dilatada carrera tras decir adiós al Porto.

El experimentado ariete se marcha del club portugués, campeón de liga, menos de un año después de su llegada. El pobre balance de siete partidos disputados y un solo gol anotado (tuvo su importancia frente al Sporting CP para alcanzar el liderato) obliga a Luuk de Jong a buscarse nuevos retos en el ocaso de una carrera con paso también por Twente, Mönchengladbach, Newcastle, PSV y Sevilla.

Fue precisamente en el cuadro hispalense donde destacó con diecinueve goles en dos temporadas y un título de la Europa League siendo el gran héroe de la final, lo que le sirvió para terminar recalando en el Barça en una época donde la estabilidad económica del club brillaba por su ausencia.

Pese a no contar con la etiqueta de 'estrella' y ser suplente en el cuadro azulgrana, Luuk de Jong fue capaz de anotar siete goles en 29 partidos disputados antes de regresar a un PSV donde resurgió de sus cenizas para volver a batir récords goleadores hasta verano de 2025, cuando fichó por sorpresa por el FC Porto.

A 35 años, fue presentado al inicio de la campaña sin que se hubiese producido filtración alguna y se despidió tras una temporada plagada de lesiones. "Desafortunadamente, no pude demostrar lo suficiente. He recibido muchos mensajes y la gente con la que hablo en la calle me dice cuánto apreciaron mi paso por aquí. Eso me emocionó. Recibir tanto cariño de la gente es realmente especial", valoró en su despedida.

En la entrevista con los medios oficiales del club portugués, De Jong destacó también "el gran impacto" de su único gol ante el Sporting CP y aseguró que fue "un año muy difícil" por culpa de las lesiones, que podrían frustrarle el ocaso de su carrera. En ese sentido, se lesionó la rodilla en un entrenamiento y tardó dos meses en volver, pero cuando lo hizo sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior con la que dijo adiós a la temporada.