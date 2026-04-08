El obstáculo físico de Vlahovic: la Champions de la Juventus, comprometida

Dusan Vlahovic atesora condiciones y talento como para ser un delantero dominador, aquel monstruo que aterrorizaba en la Fiorentina y por el que la Juventus pagó la friolera de 85 millones de euros. Cuatro años y medios después de aquella operación que le vistió de 'bianconero', el serbio no ha explotado todo su potencial en la 'Vecchia Signora', ofreciendo un rendimiento irregular y problemas físicos recurrentes.

Aun así, en Turín le ofrecen una extensión de contrato y las conversaciones entre ambas partes avanzan a buen ritmo. En la Juve confían en convencer al futbolista y el propio Vlahovic ha comunicado en el vestuario a sus compañeros que mucho se tendrían que torcer las cosas para no firmar la prolongación. Parece cuestión de tiempo. El propio Luciano Spalletti, entrenador juventino, deslizó antes del pasado parón internacional que sólo faltaba la rúbrica final.

El balcánico cierra así la puerta a un cambio de aires y esfuma todos los rumores que le colocaban fuera de Italia. Clubes de la entidad del Atlético de Madrid o el Barcelona se mantenían a la expectativa, con opciones de contratarle como agente libre y a cambio de una jugosa prima de fichaje.

Vlahovic marcó y dio dos asistencias ante el Dortmund / X

Mal año

Vlahovic está viviendo una temporada complicada en la Juventus. El delantero ha sufrido una importante lesión en el aductor izquierdo, que requirió cirugía y que le ha mantenido fuera de combate aproximadamente cuatro meses. El serbio se ha perdido 23 encuentros este curso, donde apenas ha marcado seis goles y repartido dos asistencias en todas las competiciones. Unas cifras paupérrimas para un futbolista de su talla.

Por si fuera poco, una vez recuperado de sus molestias -regresó el 21 de marzo frente al Sassulo-, el serbio tendrá que volver a frenar. Vlahovic notó dolor en los gemelos durante el calentamiento del Juventus-Génova disputado este pasado lunes y el pronóstico no es esperanzador, ya que el parte médico indicó que estará de baja alrededor de un mes, comprometiendo lo que resta de campaña.

La Juventus se está jugando la clasificación para la próxima edición de la Champions League, con una pugna mano a mano con el Como 1907. Restan siete jornadas para la conclusión de la Serie A y los piamonteses no tienen asegurada su plaza en el máximo torneo continental, ubicados a un punto del equipo de Cesc Fàbregas, cuartos en la tabla.