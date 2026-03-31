"Es un obsesionado del fútbol": el lazo especial entre Jorge Alastuey y Carles Martínez, dos ex del Barça

Carles Martínez Novell (Les Franqueses del Vallès, 1984) está haciendo maravillas en el Alto Garona. No es casualidad. Lleva años picando piedra, creciendo paso a paso hasta alcanzar el lugar que hoy ocupa: un Toulouse noveno en la Ligue 1 y semifinalista de la Coupe de France tras tumbar al Olympique de Marsella en cuartos. Puede que el Lens sea la gran revelación del curso, pero los occitanos, de la mano del técnico vallesano, son un equipo muy a tener en cuenta.

A solo dos partidos de levantar la que sería su segunda Coupe de France (tras la de 2023), el mérito tiene nombre propio. El extécnico de La Masia perdió el pasado verano piezas importantes como Canvot, Aboukhlal o Babicka, pero supo reinventarse: dio galones a los jóvenes y recuperó la mejor versión de varios futbolistas.

Es un entrenador fabuloso. Tomó las riendas del Toulouse en 2023, un año después de su llegada, como asistente de Philippe Montanier. Su camino en los banquillos comenzó en el Granollers, dio el salto al fútbol base del Espanyol y, en 2015, recaló en La Masia. Allí dejó huella como formador de talentos como Fermín, Casadó, Balde o Xavi Simons… y también de un Jorge Alastuey que solo tiene elogios hacia su figura.

Al jugador del Austin II, que debutó recientemente con la primera plantilla, le brillaban los ojos al hablar de Carles Martínez, quien fue su entrenador en dos etapas, en el Infantil A y el Cadete A, y mostró públicamente su orgullo al comentar la publicación de la franquicia tejana.

"El mejor entrenador que he tenido"

"Me ha gustado que me preguntes porque hablé con él hace poco y de hecho un compañero que tengo aquí estuvo con él en el Toulouse cuando ganaron la Copa de Francia y siempre hablamos mucho de él", cuenta en una entrevista con SPORT. "Es, sin duda, el mejor entrenador que he tenido y el que también me ha ayudado a crecer y desarrollarme como jugador".

El preparador vallesano atendió a SPORT a principios de 2025 y garantizó que "seguramente soy quien soy gracias, en gran parte, a las experiencias que he vivido allí. Mi manera de pensar y mi manera de ser".

Fue el primer técnico que tuvo Jorge en el Barça y le marcó para siempre: "Me lo hizo todo mucho más fácil, me dio mucha confianza. Lo volví a tener luego en Cadete A, que también fue un año increíble para mí. Fui con la selección española, la selección catalana, era capitán del equipo hasta que luego tuve una lesión importante".

Jorge Alastuey formó parte, junto con Xavi Simons, Fermín, Casadó o Balde, del Infantil A de Carles Martínez / @jorge10alastuey

"Ojalá el fútbol nos vuelva a juntar"

"Ya sabía en esa época que iba a llegar muy arriba porque es un obsesionado del fútbol, siempre estábamos hablando de detalles tácticos, de cómo afrontar los partidos, de detalles de gente que ama el fútbol y él es un entrenador que ama el fútbol. Me alegro muchísimo de lo que está consiguiendo, no es fácil", asegura.

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Carles, que enero alcanzó los 100 partidos con los 'Violets', "me escribió cuando hice el debut". "Le mando un saludo desde aquí. Me marcó mucho y le he dado mucho cariño y ojalá el fútbol nos vuelva a juntar".