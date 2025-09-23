El objetivo que se marca Ansu Fati para esta temporada

Ansu Fati ha renacido en las filas del AS Mónaco. El internacional español regresó a los terrenos de juego de la mejor forma posible y vuelve a sonreír con la camiseta del club monegasco. En su debut en el duelo contra el Brujas en Champions, el canterano azulgrana fue capaz de ver portería con un imparable zurdazo y, ya en su segundo partido frente al Metz, anotó un magnífico doblete tras salir en el descanso en otra demostración de tener un afinado olfato goleador.

Necesitaba el delantero español recuperar sensaciones después de una temporada con escasas oportunidades. El pasado curso no fue nada sencillo para Ansu Fati, que contó poco para Hansi Flick en el FC Barcelona y apenas disputó 298 minutos repartidos en once partidos. Lo cierto es que en ningún momento tuvo la continuidad necesaria para volver a sacar a la luz su mejor versión.

Ansu Fati brilla en el Mónaco / @AS_Monaco

Teniendo en cuenta su poca participación, Ansu y el Barça decidieron separar sus caminos, al menos momentáneamente, para que el atacante alcanzara la regularidad indispensable para volver a ver su mejor versión sobre el verde. Tenía más propuestas, pero se decantó por la opción de marcharse cedido por una temporada al AS Mónaco, un equipo de Champions.

"De venganza nada, vengo a disfrutar del fútbol que hace tiempo que no tengo la oportunidad. Vengo a disfrutar a aportar lo máximo y ojalá podamos hacer grandes cosas", explicó Ansu en su presentación. Y por el momento parece que su decisión fue todo un acierto. En apenas dos partidos con el equipo monegasco, ya ha logrado ver portería en tres ocasiones y demuestra estar preparado para competir al primer nivel.

¡Ansu Fati está que se sale! No te pierdas su doblete frente al Metz / x

El reto goleador

En primer lugar, el internacional con España se ha marcado recuperar su mejor tono físico, olvidar todos los contratiempos físicos y retomar las buenas sensaciones de temporadas atrás. Pero, de puertas para adentro, también se ha fijado como objetivo llegar ni más ni menos a los 20 tantos esta temporada. Hasta la fecha, ya lleva tres tantos y, viendo sus primeras apariciones, bien seguro que será capaz de ampliar la actual cifra.

El plan específico del AS Mónaco para su regreso a la competición ha funcionado a las mil maravillas, y ahora Ansu quiere ir a por más. Estos goles le han sentado de maravilla para aumentar la confianza en él mismo y demostrar que nunca ha perdido su facilidad para ver portería. Jugando más centrado, prácticamente de '9', el canterano culer vuelve a sonreír y será una pieza fundamental para las aspiraciones del equipo monegasco en esta campaña.