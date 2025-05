Los números de la discordia de Haaland en las ocho finales con el City

El tiempo pasa, los goles se acumulan... pero las finales siguen sin hablar noruego. Erling Haaland, uno de los delanteros más temibles del planeta, sigue sin ver puerta en un escenario que parece tenerle tomada la medida: Wembley. La derrota del Manchester City por 0-1 frente al Crystal Palace en la final de la FA Cup 2024-25 ha añadido otro capítulo al enigma. Ocho finales como citizen, 0 goles. Y esta vez, la historia pudo cambiar, pero Haaland decidió apartarse.

En el minuto 75, con el City por debajo en el marcador y una oportunidad de oro desde los once metros tras un penalti sobre Bernardo Silva, todos esperaban que el ‘9’ celeste asumiera la responsabilidad. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, Haaland le cedió el balón al egipcio Omar Marmoush. El desenlace fue el peor posible: fallo desde los once metros y derrota.

Un penalti que pesa

La imagen del delantero entregando el balón a su compañero fue ampliamente comentada. Porque sí, Haaland ha fallado penaltis esta temporada (ante Sporting CP, Everton y Bournemouth), pero también ha demostrado capacidad para responder desde los once metros (goles ante Ipswich, Brighton, Feyenoord y Real Madrid). En una final, y en Wembley, su decisión fue vista como una renuncia.

"Es algo que no entiendo", señaló Alan Shearer en BBC Sport. “No dejaría pasar un penalti, y mucho menos en una final. Y menos aún después de haber marcado 30 goles en la temporada”.

Wayne Rooney fue aún más duro: “Messi y Cristiano no ceden penaltis. Los grandes no lo hacen. Eso es lo que separa a los que marcan todos los partidos del resto”.

Ocho finales, cero goles

Desde su llegada al Manchester City en 2022, Haaland ha disputado ocho finales con el equipo de Guardiola: una de Champions League, una Supercopa de Europa, tres de FA Cup y tres Community Shield. En ninguna vio puerta ni asistió a un compañero.

Y eso que el Manchester City ha ganado cuatro de esas ocho finales. En la final de Champions de 2023 ante el Inter fue discreto; en la Supercopa de Europa, sólo pudo marcar en la tanda. En la Community Shield ante Arsenal y Liverpool fue prácticamente invisible.

Haaland 'mojó' ante el Bournemouth, pero falló un penalti y se retiró lesionado / X

Este vacío no ha sido sin consecuencias. La prensa inglesa lo señala, las leyendas del fútbol lo critican y los aficionados se preguntan si realmente es un “jugador de partidos grandes”.

El contraste con Dortmund

Lo más llamativo es que este “bloqueo” no lo sufrió en Alemania. En la final de la DFB Pokal 2021 con el Borussia Dortmund, Haaland marcó un doblete para alzar el título. También anotó en la Supercopa alemana de 2020, aunque cayera ante el Bayern. Fue recién en la Supercopa de 2021 cuando inició su actual sequía goleadora en finales.

Haaland, en su etapa con el Dortmund / AFP

“Tendrá más finales”

La duda que sobrevuela es si Haaland está hecho para los momentos clave. Con solo 24 años, su hoja de servicios sigue siendo brillante: 120 goles en 143 partidos con el City, una Bota de Oro, una Champions, varios títulos domésticos… pero con un gran asterisco.

Haaland celebra su gol ante el Madrid / Associated Press/LaPresse

“Tendrá más finales”, dijo Guardiola en rueda de prensa. Y razón no le falta. Tras su renovación hasta 2034, Haaland será pieza angular del proyecto citizen durante una década. Pero si no logra cambiar el relato en los partidos que deciden títulos, siempre quedará la sensación de que su grandeza fue parcial. Porque los grandes no sólo se cuentan por los goles que marcan, sino por los que marcan la diferencia.