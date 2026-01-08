Nuevo varapalo para Cristiano

Días duros para Cristiano Ronaldo y los suyos después de consumar este jueves el tercer partido consecutivo sin ganar en la liga. El Al Nasser cayó en casa ante el Al Qadsiah (1-2) alejándose ya a cuatro puntos del Al Hilal, que hace apenas un mes era quien estaba cuatro puntos por detrás.

Ocho puntos de remontada en tres semanas que vuelven a hacer aparecer todos los fantasmas para un Al Nasser que sigue sin ganar un título oficial desde la llegada del portugués.

Los goles de Quiñones y de Nández en los primeros minutos de la segunda mitad hicieron inútil el nuevo gol de Cristiano desde el punto de penalti para intentar reaccionar. Sin duda, un jarro de agua muy fría justo antes de visitar al propio Al Hilal este próximo lunes en un partido que puede ser ya la sentencia casi final para un Al Nasser necesitado.

El diez de diez en las primeras jornadas hacía presagiar que este año iba a ser por fin el del título, pero las últimas semanas han vuelto a evidenciar que todavía están lejos del todopoderoso Al Hilal, al que deben superar en su feudo sí o sí en apenas cinco días.

El ambiente no es el mejor para un Al Nasser que tenía casi como obligación el título liguero esta campaña después de ni clasificar para la Champions asiática en la pasada temporada.

A las puertas del nuevo gran clásico en Arabia, corren nuevos tiempos difíciles en casa de un Cristiano que mientras se sigue aproximando a los mil goles, sigue dejando escapar los títulos. El portugués, pese a ello, no quiere desisitir y salió rápidamente en redes sociales para mandar un mensaje de apoyo: "Esta lucha no ha terminado. ¡Seguimos trabajando y juntos saldremos adelante!".