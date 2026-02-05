El nuevo trabajo de Samuel Umtiti: ficha por una emisora de radio

Samuel Umtiti sigue haciendo su vida alrededor del fútbol tras alejarse de los terrenos de juego. Tras conocerse su nueva etapa como entrenador en prácticas en el filial del Paris FC, equipo recién ascendido a la Ligue 1 y vecino del Paris Saint-Germain, con el objetivo de preparar su título oficial de entrenador de fútbol, ahora ha aceptado una nueva oferta laboral.

Según adelanta 'L´Équipe', el campeón del mundo con Francia en 2018 se conviertirá en colaborador en la radio francesa RMC. Acorde a la información, Umtiti, de 32 años, será colaborador habitual de algunos programas de la emisora y participará principalmente como consultor de la emisora en la cobertura del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de este mismo año.

Umtiti, de hecho, debutará este domingo en el programa 'L'After Foot' tras el clásico francés entre el PSG y el Olympique de Marsella (20:45h CET, Parque de los Príncipes, París) y tendrá voz también en el programa 'Génération After'. En su primera aparición, Umtiti estará acompañado de su compatriota Emmanuel Petit, también campeón del mundo con la selección gala.

Oficialmente retirado desde el pasado 15 de septiembre, Umtiti ha sido un colaborador habitual de la cadena DAZN en diferentes de sus programas e incluso ha probado suerte como comentarista durante esta primera parte de la temporada, un trabajo que se espera que mantenga pese a su fichaje por RMC.

Durante su carrera como futbolista, Umtiti ha defendido la camiseta de equipos como Olympique de Lyon, FC Barcelona, Lecce o Lille.