El nuevo trabajo de Ferdinand tras dejar TNT Sports: "No fueron lo suficiente receptivos conmigo"

Rio Ferdinand, leyenda del fútbol inglés, abre una nueva etapa lejos de TNT Sports. La carrera televisiva del central dio un giro inesperado tras su salida del canal inglés, a finales de la pasada temporada. Lo que hace unos meses parecía impensable para el exjugador del Manchester United, hoy se sumerge en un nuevo rumbo profesional en un deporte completamente diferente al fútbol.

Durante años, el seis veces campeón de la Premier League fue una de las caras más reconocibles de las retransmisiones de fútbol europeo. También colaboró con BBC Sport en grandes eventos y competiciones, consolidando su imagen como comentarista de referencia. Sin embargo, decidió no renovar su contrato para centrarse en proyectos propios y explorar nuevas oportunidades fuera del formato televisivo convencional.

Más allá del balón

Su nuevo paso profesional lo llevó hasta Doha, donde fue visto trabajando en el Abierto de Qatar como entrevistador para Tennis TV. Allí conversó con el número dos del mundo, Jannik Sinner, tras su victoria en el torneo. La imagen de Ferdinand micrófono en mano en un evento de tenis sorprendió a muchos aficionados que lo asociaban exclusivamente con el fútbol.

Fiel a su estilo directo, el excentral quiso profundizar en las condiciones físicas y mentales necesarias para competir al máximo nivel bajo el intenso calor de Oriente Medio. Esto le preguntaba a Sinner: “¿Qué tan difíciles fueron las condiciones hoy y cómo lograste mantener ese nivel durante todo el partido?”, preguntó en pista. Más que una entrevista superficial, dejó clara su intención: “No se trata solo de ganar, quiero entender qué marca la diferencia cuando alguien domina así”, decía.

Ferdinand ha explicado en varias ocasiones que desea explorar el “otro mundo” que existe más allá del fútbol “La televisión tradicional siempre estará ahí, pero hay otra dimensión del deporte que me intriga como aficionado”, aseguró. También ha insistido en que quiere ir al detalle: “Quiero saber qué comen estos atletas, cómo duermen, cómo se recuperan y cómo gestionan la presión”, decía, poniendo enfásis sobre la posibilidad de trabajar más allá de lo que ha vivido siempre, el fútbol.

Una salida polémica

Tras su salida de TNT Sports, el exjugador ha centrado gran parte de su energía en su proyecto digital, ampliando el alcance de ‘Rio Ferdinand Presents’. “Podría haber renovado fácilmente, pero sentí que era momento de algo nuevo”, confesó. Con este espacio busca conversaciones más profundas y personales, sin las limitaciones de la televisión tradicional: “Si no puedo impulsar las ideas que tengo, prefiero crear mi propio camino”, continuaba.

Su trayectoria como futbolista respalda su autoridad en el mundo del deporte. Ferdinand fue capitán del Manchester United y levantó la Liga de Campeones en 2008, además de conquistar múltiples títulos en Inglaterra. “Siempre he ido por mi propio camino”, ha afirmado, convencido de que esa experiencia en la élite le permite conectar con atletas de distintas disciplinas desde una perspectiva privilegiada.

Ahora, su incursión en el tenis marca una diversificación que podría abrirle aún más puertas en otros deportes. “Me gusta que me pongan a prueba; la presión es parte de lo que soy”, explicó al referirse a esta nueva etapa. Lo que comenzó como una salida arriesgada de una cadena consolidada se ha convertido en una oportunidad para reinventarse.