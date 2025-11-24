Nuevo récord de Messi: ya es el máximo asistente de la historia junto a Puskas

Leo Messi no se cansa de ampliar sus números. El '10' del Inter Miami firmó una nueva actuación estelar esta madrugada en el partido ante Cincinnati a domicilio (0-4) para colocar a su equipo en la finla de la Conferencia Este de la MLS con un gol y tres asistencias, alcanzando así los 404 pases de gol igualando al jugador húngaro Ferenc Puskas como el jugador de la historia del fútbol con más asistencias en su carrera.

El argentino, a sus 38 años, suma 896 dianas en 1135 partidos profesionales según los datos de Opta y llega a la cifra de 1300 contribuciones de gol en toda su vida como futbolista de primer nivel.

Con sus números en esta postemporada de la Major League Soccer (seis goles y tres asistencias en cuatro partidos de playoffs), Messi podría llegar esta misma temporada a los 900 goles como jugador profesional. De momento, por delante tiene, al menos un partido, que será el de la final de Conferencia ante New York City FC. De ganar, 'Las Garzas' pasarían a la gran final de la MLS ante el campeón de la final del Oeste.

En el partido ante Cincinnati, Messi repartió asistencias a Matteo Silvetti y Tadeo Allende por partida doble en un gran partido del conjunto de Javier Mascherano pese a la baja desde el inicio de Luis Suárez, que regresaba tras cumplir su sanción. Silvetti, de 19 años, que ni siquiera había nacido cuando Messi debutó en 2004 con el FC Barcelona, fue el autor de la asistencia en el gol de Leo en el minuto 19.

Esta temporada, Messi ganó el Botín de Oro al máximo goleador de la liga norteamericana con con 29 goles y 13 asistencias en 28 partidos.

New York, rival sorpresa

Inter Miami CF recibirá en el Chase Stadium a New York City FC para jugar la final de la Conferencia Este el próximo sábado 29 en un duelo que pocos esperaban, ya que los neoyorkinos eliminaron en las semifinales de conferencia a Philadelphia Union, campeón del Supporters' Shield (título que distingue al mejor equipo de la fase regular de la MLS), gracias a un solitario gol del veterano mediocampista argentino Maximiliano Moralez.