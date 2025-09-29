Nuevo lío de Mourinho: denunciado por la Asociación Portuguesa de Árbitros

José Mourinho vuelve a ser protagonista de otro lío. El técnico luso, que apenas lleva tres partidos dirigiendo al Benfica después de su abrupta salida del Fenerbahçe, nunca deja a nadie indiferente con sus declaraciones y ha vuelto a levantar mucha polémica con sus palabras sobre el arbitraje en el campeonato portugués.

Después del partido entre el Benfica y el Río Ave, que finalizó con empate a uno, Mourinho señaló que el colegiado Sergio Guelho "demostró falta de personalidad". "Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol", indicó el entrenador luso.

Además, el ex preparador del Madrid, Chelsea o United, entre otros, cargó contra el VAR: "El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la 'Cidade do Futebol' cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad".

Pero le pueden salir caras estas palabras a Mourinho. La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) presentará una denuncia ante el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) por estas duras declaraciones contra el sistema arbitral.

José Mourinho, en su redebut con el Benfica / EFE

El propio técnico portugués se pronunció el pasado viernes sobre esta denuncia: "Tengo muy claro que los insultos personales socavan la dignidad de las personas. No puedo hacerlo, y no lo he hecho. Si no puedo criticar el trabajo de un árbitro de la misma manera que millones de personas critican el mío, no creo que sea muy democrático. Siento que no he hecho nada que justifique ningún tipo de acción, ya sea disciplinaria o un análisis profundo de mis palabras. Recuerdo haber dicho que el árbitro no tuvo ninguna influencia en el resultado del partido. Ni siquiera dije que se debería haber validado el gol. Si quieres ser objetivo y decir que hablar de árbitros está prohibido, nos facilita la tarea".

"Si alguien me da una directiva que diga claramente que está prohibido analizar el trabajo de los árbitros, creo que me facilita mucho la vida. Hay algo que es obvio para mí: antes de un partido, no hablo de los árbitros. Después de un partido, me siento con derecho a hablar, y es un placer elogiar a los árbitros; Me da aún más placer elogiar a los árbitros cuando pierdo", agregó. Nuevo lío para José Mourinho que es un habitual en estos lares.