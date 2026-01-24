Nuevo lío del Benfica con los ultras: piden explicaciones a Mourinho

No están nada contentos los aficionados del Benfica. Bajo el mando de Jose Mourinho, el club no ha perdido en la Liga portuguesa, pero ha dejado escapar puntos clave (3º a 10 puntos del líder, el FC Porto) y ha encadenado resultados decepcionantes en las competiciones del 'KO': eliminados de la Taça de Portugal y otro mal resultado en la Champions League, esta semana ante la Juventus, lo que deja al equipo al borde de caer en la fase liga con tan solo seis puntos en siete partidos. Todo ello ha generado un ambiente de frustración en el equipo que este sábado ha estallado en el centro de entrenamiento de Seixal.

Durante el mediodía, alrededor de 200 aficionados, identificados por la prensa portuguesa como integrantes de los sectores ultras del club, se plantaron junto a las instalaciones del Benfica Campus para exigir respuestas ante la crisis deportiva del equipo.

El grupo, inicialmente concentrado en los accesos, bloqueó la entrada al centro de entrenamientos de los jugadores durante más de una hora y reclamó hablar con miembros de la dirección y cuerpo técnico. La policía acudió al lugar para mantener el orden, aunque no hubo registro de incidentes violentos ni daño a las instalaciones.

Tras una serie de negociaciones, tanto las autoridades como los responsables del club, como Mário Branco, director general, autorizaron la entrada del colectivo en señal de paz y pudieron tener un intercambio de palabras con varias figuras importantes de la estructura deportiva del Benfica: el entrenador José Mourinho, el director técnico Simão Sabrosa y el capitán Nicolás Otamendi. Además, también estuvieron los otros capitanes de la plantilla, como António Silva, Fredrik Aursnes y Tomás Araújo. Rui Costa, presidente, no participó en la reunión ya que no se encontraba presente.

Tras dicho encuentro, que duró aproximadamente una hora, el propio club emitió un comunicado oficial en el que califica la reunión "espontánea" como pacífica y desarrollada “en un clima de enorme respeto, cordialidad y espíritu constructivo”, asegurando al mismo tiempo la "garantía de reforzar el compromiso con la unidad que, más que nunca, debe prevalecer en esta etapa, ante los desafíos que afronta el SL Benfica hasta el final de la temporada".

Mourinho, en la posterior rueda de prensa que tuvo que realizar previa al partido de este domingo ante el Estrela Amadora, no se refirió directamente al incidente en rueda de prensa, limitándose a hablar de los aspectos deportivos del rival.

El club, por su parte, ha apelado a la unidad de todos los estamentos alrededor del proyecto y ha agradecido a los aficionados su comportamiento, subrayando que la institución está abierta al diálogo siempre que se mantenga dentro de los parámetros del respeto institucional.