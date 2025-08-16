El 'nuevo Lamine' de Países Bajos: ¡Debutó con 15 años!

La precocidad es cada vez más recurente en el mundo del fútbol de élite. Repetidamente estos últimos años, más chicos jóvenes aparecen en la rueda del fútbol profesional más temprano, y parece que es algo en dinámica ascendente.

En Países Bajos ha aparecido estas últimas semanas un nuevo nombre que ya ha hecho historia en la Eredivisie. Se trata de Jadiel Pereira da Gama, un centrocampista defensivo del PEC Zwolle, que debutó este fin de semana ante el Telstar con 15 años y 243 días, batiendo el récord de precocidad de la historia de la liga.

Salido de la escuela del VV AS ’80 y fichado por las categorías inferiores del PEC Zwolle en 2017, el internacional sub-16 neerlandés superó la marca que tenía establecida desde el 22 de noviembre de 1959 Wim Kras, que jugó con 15 años y 290 días.

Jadiel, que firmó su primer contrato profesional este pasado mes de julio saltó al campo del 711 Stadium a los 88 minutos de partido con la camiseta visitante del PEC, sustituyendo a Sherel Floranus y con un resultado a favor de 0 a 2.

El técnico Henry van der Vegt ya lo incluyó en los varios amistosos de pretemporada, lo que refleja la confianza del club en sus capacidades. Tuvo minutos ante el Dundee United, el Kaizer Chiefs y el Portsmouth y fue convocado en el encuentro de la primera jornada liguera ante el Twente, pero se quedó en el banquillo.

El director técnico del club, Gerry Hamstra destacó su rapidez para aprender y su receptividad al 'feedback', además del interés tanto nacional como internacional que ya despertaba

“Estaba realmente nervioso… pero muy contento. Fue una locura darme cuenta de que jugaba en Primera División”, dijo tras el partido el futbolista con ascendencia caboverdiana a ESPN. También expresó su sueño de debutar en la Champions League “a los 16 años, como Lamine Yamal”.

Pereira da Gama, a su temprana edad, ya destaca como una de las promesas más llamativas del fútbol neerlandés: joven, con proyección y ya batiendo récords históricos en su debut.