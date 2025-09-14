Nuevo golpe para Luis Enrique: enfermería repleta con el Barça en el horizonte

La enfermería del PSG se encontró este domingo con una nueva ficha que sumar a las bajas de Ousmane Dembélé y Désiré Doué que llegaron lesionados del parón de selecciones. Khvitcha Kvaratskhelia abandonó el partido contra el Lens de la cuarta jornada de la Ligue 1 a la media hora de juego tras sufrir un golpe en los primeros compases del encuentro. En la segunda parte, fue Kang-in Lee el que tuvo que marcharse con problemas físicos.

El delantero georgiano recibió en el minuto seis una entrada por parte de Odsonne Edouard que fue amonestada con tarjeta amarilla. Antes de llegar al descanso, decidió retirarse con molestias y fue sustituido por Ibrahim Mbaye en el 28'. El panorama no mejoró en la segunda parte. En el 57' Kang-in Lee se echaba al suelo tras realizar un mal gesto en un intento de remato. Tampoco pudo continuar y fue sustituido por Mayulu.

A falta del parte oficial, la situación se complica para el PSG que tiene en las próximas semanas dos compromisos importantes en Champions League; este miércoles contra la Atalanta en el Parque de los Príncipes y el 1 de octubre con la visita al Barça.

Entre tanto, Luis Enrique, recién operado de la clavícula tras una caída con la bici, tuvo que ver el encuentro desde la grada y su presencia en el banquillo para las próximas citas es también duda.