El nuevo fichaje del Marsella responde a las críticas de Cristiano

Luiz Felipe, el nuevo defensa del Marsella ha respondido este miércoles a las críticas de Cristiano Ronaldo en su presentación con el Olympique. El central, que se ha incorporado este mercado al equipo francés bajo las órdenes de Roberto De Zerbi ha defendido el nivel de la Ligue 1, ante el comentario de la estrella del Al-Nassr, donde afirmaba que la Liga Saudí está al nivel de la francesa.

Cristiano aseguró en los Globe Soccer Awards este pasado diciembre que "la Saudi Pro League no es peor que la Ligue 1. Es más competitiva. Puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa". Además, añadió que "Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo… pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo".

Cristiano cargó contra la liga francesa en la gala de los Globe Soccer Awards. / Perform

La Ligue 1 ya respondió a Cristiano

Un comentario que no dejó a nadie indiferente y al que también se sumó Neymar Jr. "El nivel de la Liga Saudita está aumentando y, por lo que veo, es mejor que el de la Ligue 1", aseguró el ahora jugador del Al-Hilal, con pasado en el PSG. Las críticas llegaron a la prensa francesa, y Luiz Felipe ha sido preguntado al respecto en su presentación con el Olympique de Marsella.

Neymar, en agosto de 2017, cambió la camiseta del FC Barcelona por la del PSG / EFE

El que fuera central del Betis lo tiene claro: “Creo que hoy en día todos los campeonatos son difíciles. No hay partidos más fáciles. Vine a jugar aquí contra Niza y Marsella. Siempre fueron partidos difíciles con jugadores muy físicos. Creo que lo que expresó Ronaldo es su opinión, pero no la mía".

Luiz Felipe no ha sido el primero en responder a las críticas de Cristiano. De hecho, la propia Ligue 1 dejó en redes sociales un mensaje que seguro que dolió al portugués. La cuenta oficial de la liga colgó una foto de Messi besando el Mundial que ganó en Qatar, con el siguiente texto: "Leo Messi jugando con 38 grados". Un dardo que hace referencia a las palabras de Ronaldo, donde aseguraba que "en Francia solo existe el PSG, el resto está acabado. La liga de Arabia es mejor. Si no me creen, intenten correr con 39 o 40 grados y verlo".