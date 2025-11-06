Nuevo equipo para el Tata Martino: ¡Volverá a la MLS!

Gerardo "Tata" Martino vuelve a los banquillos. El que fuera entrenador del Inter Miami hasta la pasada temporada ha sido anunciado este jueves por otro equipo de la MLS, el Atlanta United.

Así, el 'Tata' vuelve a Georgia tras su exitosa etapa en 2018, cuando llevó al equipo de las '5-rayas', nueva expansión de la Major League Soccer en 2017, a su primer título en 2018, la MLS Cup. Esa temporada, además, el argentino ganó el premio al mejor entrenador del año de la MLS, en su segunda temporada en el club.

El técnico, de 62 años, que fue el primero de la historia de la franquicia, ha firmado hasta 2027 con el conjunto que disputa sus partidos en el Mercedes Benz Stadium.

“Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo al Atlanta United a Tata,” dijo Arthur M. Blank, propietario y presidente del club. “Tata es un entrenador excepcional quien estableció el estándar de excelencia de nuestro club y ayudó a crear nuestra identidad en la Major League Soccer. Desde entonces, él ha continuado logrando éxito al nivel global. Hay mucho trabajo por delante para regresar a un equipo campeón. Este momento no se trata de volver a visitar el pasado sino de seguir adelante y construir una nueva base mientras adaptando a lo que hace falta para competir de forma regular en una liga que sigue evolucionando. Tata representa los valores del club y tiene una trayectoria de liderazgo, y lleva una mentalidad de campeón en todo lo que hace. Estamos emocionados para el futuro con Tata al mando.”

Bajo sus órdenes durante dos temporadas, Atlanta registró la mayor cantidad de puntos (124), goles (140) y diferencial de goles (+56) en la MLS y se convirtió en solo el segundo equipo en la historia de la liga en ese momento a marcar más de 70 goles en temporadas consecutivas.

“Cuanto más avanzamos en nuestra búsqueda de director técnico, Tata surgió claramente como el mejor candidato para liderar a Atlanta United al estándar de excelencia que nuestros aficionados merecen, un estándar que él ayudó crear,” añadía Chris Henderson, Chief Soccer Officer y Director Deportivo del club. “Los equipos de Tata tienen una identidad clara, y su estilo de juego y cualidades de liderazgo se alinean con nuestros valores del club. Su éxito, junto con su conocimiento de nuestra liga, está bien establecido y estamos emocionados de darle la bienvenida de nuevo en Atlanta.”

Con experiencia como entrenador durante más de 25 años, el 'Tata' ha dirigido a equipos como el FC Barcelona, Newell's Old Boys o las selecciones de Argentina, México y Paraguay, cosechando un total de 11 títulos.

“Quiero agradecer a Arthur y Chris por la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y donde tenemos gente muy querida,” decía el 'Tata' en el comunicado oficial de la entidad. “Este es un proyecto diferente que mi primera etapa con el club; sin embargo, con el apoyo de Arthur y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todo el staff del club, nuestro objetivo siempre será armar un equipo ganador con el cual nuestros aficionados cada vez que vayan al Mercedes-Benz Stadium se sientan orgullosos y muy bien representados.”

Su última experiencia fue, precisamente en la MLS dirigiendo al Inter Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Con ese equipo, el 'Tata' consiguió la Leagues Cup en 2023, el primer título de la historia de la franquicia de Florida, y posteriormente la Supporters' Shield en 2024 con una temporada de récord.