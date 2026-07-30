El nuevo entrenador de porteros de Francia, campeón del mundo junto a Zidane

La era Deschamps en la selección francesa llegó a su fin en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, tras 14 años como máximo dirigente de Francia, en los que logró volver a proclamar a su país campeón del mundo 20 años después, además de ganar una Nations League y alcanzar otro subcampeonato en el máximo torneo de la FIFA. Sin embargo, lejos de entrar en un periodo de desilusión, 'les Bleus' mantienen la fe intacta al llegar al banquillo galo quien es probablemente la mayor leyenda de su fútbol: Zinedine Zidane.

Ya anunciado y presentado como seleccionador, a la espera de que llegue el próximo parón de selecciones en octubre y poder demostrar su manera de entender el nuevo proyecto, Zidane busca confeccionar un cuerpo técnico de la máxima élite, rodeándose de personas de su confianza, pero también de emblemas del fútbol francés. Es el caso del entrenador de porteros, Fabien Barthez, guardameta campeón del mundo en 1998.

El staff para hacer olvidar a Didier Deschamps

Una vez que el técnico ha podido cumplir su gran objetivo de dirigir a Francia, la plena responsabilidad de confeccionar un staff a la altura de lo que la ocasión requería cayó sobre sus hombros. De esta manera, al poder contar con David Bettoni como asistente principal, Grégory Dupont como preparador físico o Hervé Collado como encargado del área médica, una de las grandes prioridades para 'Zizou' era poder contar con su excompañero Fabien Barthez, guardameta con el que se proclamó campeón del mundo en 1998. Sin embargo, el hecho de que el portero no tuviera la titulación necesaria complicaba el asunto, ya que desde la Federación Francesa de Fútbol existía la intención de que cualquier integrante del cuerpo técnico estuviera titulado.

Beso de Barthez y Blanc / AFP

Aun así, según información de 'L'Équipe', el escollo habría sido solventado y Fabien Barthez se convertirá en el entrenador de porteros del cuerpo técnico del ex madridista. Con participaciones entre 1994 y 2006, el nuevo integrante del staff del combinado nacional francés disputó un total de 87 partidos, en los que logró alzar junto a Zinedine Zidane la ya mencionada Copa Mundial de la FIFA en 1998, la Eurocopa del 2000 y la Copa Confederaciones del 2003, además de alcanzar en 2006 la gran final del mundo frente a Italia, pese a caer derrotado en la tanda de penaltis en aquella ocasión.