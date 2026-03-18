Nuevo comunicado de Marruecos: "Refuerza la coherencia y la credibilidad"

Una de las decisiones más polémicas del 2026 llegó este martes. La Confederación Africana le dio el título de la Copa de África a la selección de Marruecos y se lo arrebató a Senegal, vencedora sobre el terreno de juego tras haber abandonado el terreno de juego minutos antes de la prórroga.

Pero ahora, dos meses después, las tornas han cambiado en un decreto que ha provocado "satisfacción" en el entorno marroquí: "Tras la decisión emitida por la Comisión de Apelación de la CAF, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) quiere expresar su satisfacción por una decisión que va en la línea del respeto del reglamento y de la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de las competiciones internacionales".

En un comunicado hecho público este miércoles, la Federación Marroquí criticó los hechos protagonizados por el combinado senegalés y reiteró su petición de hacer cumplir el reglamento: "Desde los primeros incidentes que provocaron la interrupción del partido, la FRMF ha manifestado y reiterado constantemente su petición: la aplicación estricta del reglamento que rige la competición. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa nunca ha sido cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino únicamente exigir el cumplimiento de la normativa".

"No se había respetado la norma"

"Tras una primera resolución contra la que la FRMF había presentado un recurso, la CAF reconoce hoy que no se había respetado la norma, conocida por todos y aplicable a todos", prosigue el texto. "La FRMF ha respetado en todo momento las normas propias del reglamento de resolución de litigios relacionados con las competiciones, de conformidad con la ley. Ha presentado sus alegaciones, ha participado en las audiencias a las que ha sido convocada y se ha esforzado por hacer valer sus derechos y las normas que garantizan el buen desarrollo de las competiciones", añaden.

Además, Marruecos asegura que la decisión de la CAF evita sentar un precedente, pues "contribuye a aclarar el régimen aplicable a situaciones similares" y "refuerza la coherencia y la credibilidad de las competiciones internacionales".

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"La FRMF seguirá defendiendo la aplicación estricta y equitativa de las normas que rigen las competiciones en las que participa ante los organismos continentales e internacionales, y tiene la intención de afrontar con serenidad las próximas citas deportivas, entre las que destacan la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones femenina, previstas para este verano. La Federación desea reiterar su reconocimiento a todas las naciones que participaron en esta edición de la CAN, que ha constituido un momento clave para el fútbol africano", concluye el comunicado.