Al 'nuevo Busquets' lo entrena un discípulo de Guardiola: así juega Demir Ege Tiknaz, el pivote del futuro

No soy muy fan de buscar sustitutos a las grandes leyendas del fútbol. Especialmente si se trata de un futbolista tan único como Sergio Busquets, el eterno infravalorado en los trofeos individuales. Pero en este caso haré una excepción, porque es difícil no pensar en el de Badia del Vallès al verlo sobre el césped. Misma complexión, movimientos realmente parecidos y una indumentaria que recuerda al ‘Busi’ que empezaba a subir al primer equipo mientras hacía historia con el filial de la mano de Guardiola y Tito.

Se trata de Demir Ege Tiknaz (Estambul, Turquía, 2004), un pivote de 1,93 metros de altura que el SC Braga decidió atar este mismo enero por 7 millones de euros. Carlos Vicens, entrenador del equipo portugués y exasistente de Pep Guardiola en el Manchester City, decidió ir a por él en cuanto vio la oportunidad. ¿Casualidades? Juzguen ustedes mismos..

Nacido y criado en Estambul, llegó a la cantera del Beşiktaş en 2014 y fue progresando por todas las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2021. Aunque su explosión real fue la temporada pasada, durante su cesión al Rio Ave portugués. Seguramente fue allí donde el Braga se fijó en él. Al volver a casa, se consolidó en el primer equipo e incluso debutó con la selección absoluta de Turquía.

Un perfil muy valorado en la actualidad

Solo hace falta verle jugar unos minutos para comprobar las habilidades que sus informes destacan: técnica refinada para su envergadura, primer control y toque exquisitos, manejo del cuerpo para fintar y sortear rivales, cabeza levantada en conducción, facilidad para filtrar balones y jugar hacia adelante, capacidad innata para conservar el balón…

A nivel táctico, sorprende su inteligencia, su capacidad para leer y entender el juego, el timing para ejercer como ancla del equipo o la visión para interceptar balones. Sorprende lo mucho que se parece a Busquets, aunque si consigue ser solo la mitad de lo que llegó a ser el catalán, estaremos hablando de uno de los mejores pivotes del mundo.