El nuevo avión de Neymar Jr. para sus viajes intercontinentales: más de 37 millones de euros

Neymar Jr. vuelve a acaparar titulares, esta vez fuera de los terrenos de juego. El extremo brasileño vive los últimos años de su carrera profesional en Brasil, en el Santos de su vida. Con un patrimonio multimillonario, debido a su cartera de inversiones, salió a la luz su última adquisición: un jet privado valorado en torno a 37 millones de euros que refleja el nivel de exclusividad que rodea su estilo de vida.

El carioca ha apostado por una aeronave diferente, que no solo impacta su precio, sino por su capacidad para realizar vuelos intercontinentales sin necesidad de repostar gasolina. El modelo elegido por 'Ney' es un Dassault Falcon 900LX, un avión ejecutivo de alto rendimiento, muy utilizado por empresarios y figuras públicas. Este jet puede alcanzar velocidades cercanas a los 1.000 km/h, situándose entre los más eficientes de su categoría en términos de velocidad y autonomía.

Un avión para viajar con su familia

Uno de los principales atractivos del Falcon 900LX es su alcance. Con una autonomía aproximada de 8.800 kilómetros, permite conectar continentes con vuelos directos, facilitando trayectos entre América del Sur, Europa o incluso Oriente Medio. Esto representa una ventaja clave para alguien con una agenda internacional tan exigente como la de Neymar.

El precio de un ejemplar nuevo se sitúa entre los 37 y 42 millones de euros, dependiendo de la configuración y el mercado. Este tipo de inversión no solo responde al lujo, sino también a la eficiencia logística, reduciendo tiempos de traslado y aumentando la flexibilidad en compromisos deportivos y comerciales.

Por lo que hace al interior, la aeronave está diseñada para transportar entre 12 y 14 pasajeros con el máximo confort. Cuenta con asientos convertibles en camas, espacios para reuniones, sistemas avanzados de entretenimiento, aislamiento acústico y conexión a internet, configurando un entorno que combina descanso y productividad durante el vuelo.

Neymar Jr. / Divulgação

Una colección de coches y un helicóptero

Pero el avión no es la única joya en la colección del futbolista. Neymar también ha mostrado en redes sociales parte de su impresionante garaje, compuesto por coches de lujo que van más allá de los tradicionales. Entre ellos figura un helicóptero Airbus H145, cuyo valor ronda los ocho millones de euros.

Neymar con parte de su colección / Instagram

La lista no termina ahí e incluyo otros objetos valiosos como una réplica del Batmóvil, el coche utilizado en la pelíicula Batman: El Caballero de la Noche (2008).

Un vehículo que estuvo expuesto en el Dream Car Museum de Sao Paulo, según explicaron medios locales. Un pieza cuyo valor podría ronda los dos millones de euros.