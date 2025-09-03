Nueve días de máxima tensión: Arabia se lanza a por los grandes de Europa

Las ligas más reputadas de Europa ya han bajado la persiana al mercado de fichajes, pero en Arabia Saudí, la fiesta continua hasta el 11 de septiembre. El músculo económico de los equipos de la exótica liga es incomparable al de los de otras competiciones, Premier League incluida. Sin duda, suponen una amenaza importante de cara a estos nueve días que pueden cambiar el rumbo deportivo entidades de primer nivel.

Solo este verano, futbolistas de talla mundial como Darwin Núñez, Theo Hernández, João Félix, Kingsley Coman, Iñigo Martínez, Mateo Retegui o Enzo Millot ficharon por algún club de la Saudi Pro League. Claro está, a cambio de cifras económicas sonrojantes. Pero Arabia quiere más, y planea lanzar varios golpes 'mortales' a los grandes de Europa.

Bruno e Isak, dos objetivos fallidos

Semanas atrás, tentaron a futbolistas como Bruno Fernandes o Alexander Isak, por citar a algunos, con propuestas absolutamente 'locas'. Ambos rechazaron la opción de jugar en el Al Hilal (el portugués también al Al Nassr), pero aún había margen de maniobra para los clubes, Manchester United y Newcastle, respectivamente. Si sus estrellas optaban por salir, aún tenían tiempo de buscar un sustituto de garantías en el mercado, que cerró el 1 de septiembre. El problema es que, ahora, si algún club de la Saudi Pro League se lleva a un crack a estas alturas, aunque la cantidad económica del traspaso sea desorbitada, los clubes no podrán paliar su marcha hasta, como mínimo, el mes de enero.

El fichaje más caro de la historia de la Premier League: Alexander Isak. 150 millones de euros desembolsa el Liverpool / LIVERPOOL FC

Los entrenadores de los clubes europeos ya están centrados al cien por cien en sacar el máximo rendimiento de sus plantillas, y salidas de tal calibre podrían frustrar los planes antes de tiempo y comprometer la temporada sin opción a cumplir los objetivos. Pero, ¿qué clubes deben estar en máxima alerta?

El Porto puede quedarse sin su gran joya, Rodrigo Mora. El atacante de 19 años gusta mucho al Al Ittihad, que ya presentó una oferta al equipo luso de 63 millones de euros más el 10% de los derechos económicos del jugador. Con una cláusula de 70 'kilos, a la que se aferran los 'Dragones', no sería de extrañar que el equipo liderado por Karim Benzema decida subir esos 7 millones de euros que imposibilitan su fichaje.

Rodrigo Mora, la gran joya del Oporto / EFE

Arabia también trató de pescar en España. Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, confirmó lo que avanzó Diario Vasco y reconoció que Brais Méndez recibió una oferta de la Saudi Pro League: "Con Brais Méndez hemos recibido algo oficial en el último tramo de mercado, algo muy importante para el jugador, que le cambiaba la vida. Él nunca ha forzado ninguna situación", declaró.

Brais Méndez, nombre propio de la Real / @realsociedad

En el caso del Chelsea, más bien puede ser un favor. Tanto Axel Disasi como Raheem Sterling, que no entran en los planes de Enzo Maresca, podrían acabar en Arabia. A priori, primero, el mejor pagado de la plantilla, no contempla la opción de jugar en la exótica liga, pero siendo año de Mundial podría repensarlo. El segundo, interesa mucho al Neom, que ya ha firmado a futbolistas importantes como Alexandre Lacazette, Marcin Bulka, Nathan Zézé, Saïmon Bouabré, Abdoulaye Doucouré y Amadou Koné.

El que sí sería una salida dolorosa sería Andrey Santos. El Al-Qadsiah se lanzó a por el brasileño con una oferta de 50 millones de euros que el Chelsea rechazó. Sin embargo, el club saudí podría volver a la carga estos días para intentar llevarse al centrocampista. El ex del Vasco da Gama entiende que como 'blue' tendrá más posibilidades de cumplir el sueño de jugar un Mundial con brasil, el de 2026, pero en el caso de que la oferta sea muy jugosa, quién sabe si podría cambiar de idea.

Andrey Santos, durante un partido con el Chelsea / AP

A petición de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr intentará fichar a Mason Greenwood hasta el último día de mercado. El atacante inglés ya fue tentado por el fútbol saudí el verano pasado, pero su intención de brillar en Europa bloqueó la operación. El objetivo del club saudí es ganar la Liga y sabe que, pese a las llegadas de Joao Felix, Coman e Iñigo Martínez, necesitan un golpe de efecto más.

Finalmente, en la Bundesliga también puede haber sorpresa. Aunque el Leverkusen dijo que no hubo contactos por parte de Arabia por Exequiel Palacios, lo cierto es que el Al-Ahli, que perdió a Gabri Veiga, está muy interesado en los servicios del centrocampista argentino. ¿Acabará saliendo alguno? ¿Habrá otro 'bombazo' inesperado?