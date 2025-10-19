La nueva vida de Umtiti: ya hace prácticas como entrenador en París

Samuel Umtiti anunció oficialmente su retirada el pasado 15 de septiembre, a sus 31 años. Tras su paso por equipos como Olympique de Lyon, FC Barcelona, Lecce o Lille, el central francés se inicia en su próxima aventura vital, y parece que será como entrenador.

Según informa 'Le Parisien', Umtiti estaría ya formándose como técnico, y ha empezado a hacer un 'stage' práctico en el equipo filial del Paris FC, equipo recién ascendido a la Ligue 1 y vecino del Paris Saint-Germain, para preparar su título de entrenador de fútbol.

Por ahora, Umtiti, que ha sufrido de lesiones de rodilla tras el Mundial de 2018, ha sido visto esta semana en el centro de entrenamiento Orly, donde pasa parte de sus días, ayudando al entrenador Michaël d’Amore y a su ayudante Vincent Demarconnay, exportero leyenda del club parisino.

Según la misma información, la presencia del exfutbolista sorprendió a los trabajadores del club, que vieron de repente como compartían mesa con un campeón del mundo.

En la ciudad deportiva, Umtiti coincide con su excompañero en el Lyon Jimmy Briand, que es actualmente entrenador del equipo sub-17 del Paris FC desde este inicio de temporada y ha facilitado su llegada y adaptación.

La Federación Francesa de Fútbol, durante el último partido de la selección gala ante Azerbaiyán (3-0) en el Parque de los Príncipes, homenajeó a Umtiti y éste ya dejó algún mensaje sobre sus ideas de futuro: "Como entrenador, pienso mucho en transmitir conocimientos. Tengo ganas de tener responsabilidades, pero necesito formarme. Ser jugador no te convierte automáticamente en buen técnico".

"Espero estar en los banquillos en pocos años", añadía.