La nueva vida de Umtiti: "En Barcelona estaba solo, no quería hablar con nadie"

Samuel Umtiti decidió, a los 32 años, poner punto y final a sus lesiones e imprevistos. Su carrera futbolística se empezó a truncar tras el Mundial de 2018, que ganó con Francia. De ser uno de los mejores centrales del mundo, pasó a sufrir un calvario constante con sus problemas físicos.

El pasado mes de septiembre puso fin a una carrera que no pudo reanimarse ni en el Lecce ni en el Lille, y ahora ha hablado de todo ello en 'La Gazzetta dello Sport'. Ya alejado del fútbol profesional, Umtiti vive en París, aunque reconoce que "suelo ir por Barcelona a desconectar". Comenta fútbol italiano para DAZN en Francia y estudia para dar el salto a los banquillos como entrenador.

Umtiti, homenajeado en el Parque de los Príncipes / YOAN VALAT

Tras pasar por equipos como Lyon, Barça, Lecce o Lille, el exdefensor ha aprendido diferentes estilos de juego: "La perspectiva me fascinó, y después de jugar en Francia y España, sentí la necesidad de descubrir su fútbol (el italiano). Arturo Canales, mi agente, me habló del Lecce y, afortunadamente, me convenció: en Italia, uno se desarrolla muchísimo tácticamente, sobre todo si es defensa", explicó.

Quiero ser un entrenador versátil, capaz de potenciar las cualidades individuales Samuel Umtiti — Exjugador de fútbol

En este sentido, 'Big Sam' tiene claro qué tipo de entrenador quiere ser en el futuro: "Quiero ser un entrenador versátil, capaz de potenciar las cualidades individuales. El aspecto humano es crucial: hay que hablar con los jugadores y construir una relación sincera. Nos preocupamos mucho por la salud física, pero también debemos prestar atención a la salud mental. A menudo, ambas van de la mano", señaló.

Triste desenlace en Barcelona

Umtiti no lo pasó bien en sus últimos años como profesional. "En Barcelona sufría de soledad; no quería hablar con nadie. Mientras tanto, me lesionaba y jugaba muy poco. Si no estás bien psicológicamente, tu cuerpo no rinde al máximo y tu rendimiento se resiente. Necesitamos ayudar a los futbolistas, que a menudo se ven catapultados a realidades gigantescas. Hay que tener la valentía de decir que no estás bien", comentó.

Umtiti, Messi, Dembélé, Coutinho, Jordi Alba y Suárez celebran un gol del Barça en la Champions 2018/19 / David Ramírez

Uno de sus intentos para recuperar la ilusión y la regularidad sobre el césped fue Lecce: "Soy un hombre de pocas palabras; mi corazón se comunica mejor que mi boca. Quizás esas lágrimas salieron directamente del corazón. Venía de un momento difícil; la gente no me entendía. Necesitaba amor sincero, y me lo demostraron desde el primer minuto en Lecce", explicó sobre su llegada al club italiano en calidad de cedido.

Sin embargo, nunca acabó de ser el de antes: un central dominador, bueno con los pies y con unas posibilidades físicas privilegiadas. "Después del Lecce, me habría gustado quedarme en Italia un tiempo. Había jugado bien contra los grandes equipos de la Serie A, y algunos me tenían en la mira. A diferencia de los clubes italianos, que querían ficharme tras hacer algunas ventas, el Lille me ofreció ficharme inmediatamente: acepté, pero no me arrepiento", finalizó un Umtiti que está ilusionado con la carrera que empezará, más pronto que tarde, en los banquillos.