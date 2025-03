La nueva vida de Julen Lopetegui

Después de su adiós al West Ham, a Julen Lopetegui le toca volver a empezar. No es algo nuevo para él. Tiene currículum como para tomárselo con calma. El vasco siempre ha sido un técnico de proyectos, de trabajar y trabajar con un equipo y, cuando le han dejado, terminar sacando buenos resultados.

Oporto, Sevilla, la selección española, los Wolves... son solo algunos de los ejemplos donde el preparador vasco ha rendido a enorme nivel. Solo hay que ver qué ha pasado en esos equipos tras su marcha y cómo ha sido de grande el batacazo posterior. En el Sánchez Pizjuán pueden dar buena fe de ello.

Decíamos que Julen, a quien su entorno define como vitalista y apasionado por naturaleza, necesita estabilidad, un proyecto a largo plazo donde se confíe en su trabajo y que le dejen hacer, tres ingredientes que no tuvo precisamente en el West Ham, su último equipo.

Le quitaron la confianza

Su director deportivo tardó muy poco en moverle la silla cuando los resultados no fueron los esperados y, al final, Lopetegui tuvo que salir por la puerta de atrás. Tardó poco su superior en abandonar también la nave. Por algo sería. Ahí está el cuadro 'hammer' ahora, que no ha salido demasiado bien parado con el cambio con Potter tampoco. Sigue la serie de equipos que no mejoran con el adiós de Lopetegui.

Sea como fuere, eso ya es agua pasada para el preparador vasco, que, después de acabar con los asuntos burocráticos que suponen un cese, ha digerido ya que las cosas no fueron como se esperaba en Londres. Tras la entrevista en 'The Guardian', donde Julen quería cerrar una etapa de la mejor forma posible y dio su opinión al respecto, quienes lo conocen aseguran que está sumamente tranquilo estas últimas semanas, centrado en ver todo el fútbol que puede, pero también en otros quehaceres.

Además de participar en una conferencia organizada por la ECA sobre formación y liderazgo junto a 400 entrenadores y directores deportivos de todo el mundo, Lopetegui ha estado hasta hace poco en México, donde tiene cadenas hoteleras cuya propiedad comparte con Rafa Nadal. Asimismo, también ha abierto junto a su socio el restaurante El Gran Asador de Lecanda. Está aprovechando que el fútbol le da una tregua para poner en orden otros asuntos.

Lopetegui, en la charla de la ECA / ECA

Todo mientras espera con calma el futuro en algunos banquillos de Europa. Ha tenido propuestas de México y de otros equipos, pero tiene muy claro que no va a ir a un proyecto cortoplacista ni a cualquier sitio. Quiere volver al ruedo, pero no a cualquier precio. Su idea es volver a construir algo importante, como ya ha hecho, y sabe que en las próximas semanas puede haber movimientos, especialmente teniendo en cuenta que las direcciones deportivas ya empiezan a planificar lo que será la próxima temporada.

Suena para algunos 'grandes'

Suena el Milan, donde ya pudo ir el verano pasado antes de que los ultras boicotearan las negociaciones. Lopetegui, de hecho, ya llevaba semanas por aquel entonces planificando lo que sería la temporada 'rossonera'. Quién sabe si a la segunda va la vencida.

También el Manchester United está ahí, a la espera de ver qué sucede con Ruben Amorim y si aguanta para comandar una nueva campaña. La Premier, sin duda, seduce y de qué manera a Lopetegui, aunque el vasco no se cierra ninguna puerta. En Inglaterra ha tenido éxito, véase el ejemplo de los 'Wolves', así que mantiene ese cartel. Veremos. De momento, el vasco está tranquilo y espera un proyecto en el que le dejen trabajar.