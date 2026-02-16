Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva vida de Hazard, ex jugador del Madrid: "Ahora me siento más taxista que futbolista"

El belga reflexionó sobre su vida actual y compartió algunas de las experiencias más divertidas que vivió a lo largo de su carrera

Hazard fue un problema para el Real Madrid

Hazard, un problema para el Real Madrid / Agencias

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Eden Hazard anunció su retirada del fútbol profesional en octubre de 2023. El jugador belga colgó las botas después de una carrera llena de éxitos, pero con la marcha de su rendimiento en el Real Madrid. Llegó como una auténtica estrella procedente del Chelsea, sin embargo, las lesiones y la irregularidad impidieron ver su mejor versión con asiduidad.

Años más tarde, Hazard reflexionó sobre su vida actual y compartió algunas de las experiencias más divertidas que vivió a lo largo de su carrera en una entrevista con 'The Guardian'. El ya exfutbolista explicó cómo es su día a día alejado del mundo del fútbol: "Mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada".

"Tomé la decisión por la familia, los niños, el clima y la comida. La vida pasa rapidísimo, sobre todo en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarlo, no solo en el fútbol, sino en todo", agregó Hazard.

Asimismo, relató una divertida anécdota cuando José Mourinho era su entrenador en el Chelsea: "Fui a Lille a ver un partido y perdí el pasaporte al volver. Llegué tarde y me perdí el entrenamiento. Al partido siguiente me sacó del equipo y dijo que era culpa mía".

Y, por supuesto, destacó uno de los momentos más memorables de su carrera profesional en el fútbol. "El Mundial de 2018 fue increíble. Tuve la oportunidad de jugar con mi hermano. Ser el capitán de mi país fue algo increíble. Sentíamos que Bélgica era increíble en aquellos años. Aunque no ganamos, hoy en día dicen que éramos mejor equipo que Francia y eso me enorgullece", apuntó.

