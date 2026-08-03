La nueva promesa del Manchester United tiene 15 años

El Manchester United tiene una nueva estrella de tan solo 15 años. Joseph Junior Andreou Gabriel, más conocido como JJ Gabriel, es un futbolista inglés nacido el 6 de octubre de 2010 que ha debutado con el primer equipo del Manchester United en un partido amistoso ante el Atlético de Madrid.

JJ Gabriel es delantero de la academia del Manchester United, principalmente del equipo sub-18, y está considerado como uno de los mayores talentos de la cantera del club. El joven destaca por su técnica, regate y control del balón.

Además, se caracteriza por ser un futbolista polivalente, ya que puede jugar como delantero centro, extremo o mediapunta. En su memoria quedará grabado el día de su debut con el primer equipo del Manchester United en el amistoso frente al Atlético de Madrid.

Debut ante el Atlético de Madrid

En este encuentro, JJ entró como suplente de Bryan Mbeumo y disputó aproximadamente ocho minutos. El United, que se impuso por 2-1, demostró que tiene el futuro bien asegurado con la irrupción del joven inglés.

La decisión de darle minutos estuvo respaldada por el entrenador del equipo, Michael Carrick, quien destacó la importancia de ofrecer oportunidades a los jóvenes de la cantera. "Me alegra dar oportunidades a los jóvenes talentos; realmente se lo merecen", aseguró el técnico.

Con tan solo 15 años y 299 días, el futbolista se ha convertido en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Manchester United en toda la historia del club, superando los anteriores récords, que pertenecían a futbolistas de 16 años.

No solo se trata de un hito histórico para el club, sino también para el propio Gabriel. El futbolista ya venía destacando en las categorías inferiores, donde marcó 26 goles en la Premier League sub-18, y además se convirtió en el jugador más joven en conquistar el premio Jimmy Murphy Young Player of the Year.

¿El nuevo Lamine Yamal?

Michael Carrick también elogió su calidad técnica, valentía y madurez. Mientras tanto, los aficionados celebran su irrupción y piden que se cuide su desarrollo para evitar quemar etapas demasiado pronto. De hecho, ya han comenzado las comparaciones con otros jóvenes talentos como Lamine Yamal.

A pesar de este importante logro, Gabriel continúa perteneciendo a la cantera del Manchester United, aunque ya ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo. Según medios como GOAL y The Athletic, el joven pasó por las categorías inferiores de Chelsea, Arsenal, Queens Park Rangers y West Ham United antes de incorporarse al conjunto de Old Trafford.

También completó parte de su formación jugando al fútbol sala en academias de Londres, una experiencia que contribuyó de manera decisiva a perfeccionar su técnica, regate y control del balón.

Se incorporó a la academia del Manchester United en la temporada 2021-2022 y, desde entonces, ha ido ascendiendo por todas las categorías inferiores del club hasta alcanzar el sueño de debutar con el primer equipo, confirmando las enormes expectativas que existen sobre su futuro.