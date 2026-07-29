Nueva polémica con Mykhailo Mudryk: le reclaman hasta seis millones de euros

Mykhailo Mudryk, futbolista ucraniano del Chelsea, continúa sin poder disputar ni un solo minuto desde que el pasado 28 de noviembre de 2024 diera positivo en un control antidopaje, tras detectarse que había consumido meldonio, modulador metabólico prohibido para los jugadores. De esta manera, el deportista de 25 años suma ya casi dos años sin poder participar en la dinámica del conjunto londinense, mientras que su caso se encuentra en proceso de apelación para rebajar los cuatro años de castigo impuestos en primera instancia.

Sin embargo, el estar alejado de los terrenos de juego no parece ser impedimento para que el ucraniano consiga dar de qué hablar, ya que algunas informaciones desde Italia apuntan a que el extremo ha sido demandado y, como consecuencia, los tribunales superiores británicos habrían congelado sus bienes.

Un nuevo escándalo para el jugador del Chelsea

Mientras continúa cumpliendo su suspensión por incumplir las normas antidopaje, los problemas parecen acumularse para un futbolista que costó no hace tanto 100 millones de euros entre fijos y variables al Chelsea. Según el medio italiano 'Derbyderbyderby', Mikhailo Mudryk habría sido demandado por 'JJDS Management Limited' debido a una supuesta infracción de los derechos de imagen, motivo por el que le reclaman más de cinco millones de libras esterlinas, unos seis millones de euros al cambio.

El Chelsea pagó 100 millones por Mudryk en enero de 2023 / X

La empresa alega que el internacional por Ucrania ha incumplido el contrato que firmó con ellos en enero de 2023, pues no habría pagado la parte acordada de sus ingresos publicitarios y comerciales. La información apunta a que el Tribunal Superior de Londres ha congelado sus activos, los cuales se elevarían hasta los tres millones de euros. Incluso, otras fuentes recogidas por el medio transalpino apuntan a que los gastos de Mudryk se elevarían hasta los 6.000 euros semanales mientras esté en curso la investigación. Por su parte, el fundador de 'JJDS Management Limited', Femis Segirov, realizó unas declaraciones sobre la situación. "Los fondos de Mudryk están congelados y sus activos bloqueados. Por lo tanto, no nos preocupa que el procedimiento se prolongue un poco más. El crédito está debidamente garantizado".

Así, el futbolista del Chelsea continuará su periodo de sanción con otro problema con la justicia a resolver, aun cuando todavía no se ha llegado a una resolución respecto a su recurso presentado frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual busca que el castigo se disminuya y se permita al delantero regresar antes a los terrenos de juego.