Nueva oportunidad para Marc Guiu

Marc Guiu afronta una nueva etapa en su todavía corta carrera. El delantero catalán, formado en La Masia, irrumpió con fuerza en el primer equipo del Barça y llamó la atención por sus condiciones como ‘9’. Su estreno con el conjunto azulgrana no pudo ser más llamativo, ya que marcó a los pocos segundos de saltar al terreno de juego ante el Athletic Club en octubre de 2023.

Aquel impacto le abrió las puertas del fútbol de élite y, apenas unos meses después, el Chelsea decidió apostar por él. El club londinense pagó su cláusula de rescisión, alrededor de unos seis millones de euros, para hacerse con un delantero al que veía como una apuesta de futuro.

Marc Guiu, en el duelo entre Burnley y Chelsea de Premier League / INSTAGRAM

En Londres, Guiu ha dejado muestras de las condiciones que le llevaron hasta Stamford Bridge. Es un delantero potente, rápido y con instinto dentro del área, capaz de aprovechar los minutos que ha tenido. En ese sentido, su mejor momento llegó en la Conference League 2024-25, competición en la que marcó seis goles y terminó como máximo goleador del Chelsea.

El problema para el atacante catalán ha sido precisamente la continuidad. El ex del Barça no ha conseguido hacerse con un puesto fijo en el ataque del Chelsea. En su primera temporada disputó 16 partidos y marcó seis goles, todos ellos en la Conference League. La segunda campaña tampoco le permitió dar el salto definitivo. Guiu participó en 13 encuentros con el Chelsea, acumulando 531 minutos y anotando dos goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

Un nuevo destino

En los últimos días, el futuro de Guiu parecía estar encaminado hacia Italia. El Nápoles había aparecido entre los clubes interesados en el delantero del Chelsea y todo apuntaba a que el conjunto italiano podía convertirse en su próximo destino. Pero el mercado ha dado un giro inesperado.

Según Fabrizio Romano, Marc Guiu jugará la próxima temporada en el RB Leipzig. El periodista italiano aseguró que el club alemán ha llegado a un acuerdo con el Chelsea y con el delantero, después de unas negociaciones que se han llevado en secreto. El delantero catalán llegará en propiedad y el Chelsea se guardará una cláusula de futura venta.

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De esta forma, el delantero de 20 años cambia Londres por Alemania en busca de minutos, continuidad y protagonismo. El Leipzig puede representar una nueva oportunidad para que Guiu vuelva a sentirse importante, acumule minutos y demuestre todo el potencial que mostró desde sus primeros pasos en el Barça y, especialmente, en aquellas noches europeas con el Chelsea.