Nueva oportunidad para Albert Riera: firma con el Estrella Roja hasta 2028

El periodo de Albert Riera en el Eintracht de Frankfurt ya es cosa del pasado. El entrenador español llegó al conjunto alemán en el mes de febrero tras una buena etapa en el Celje esloveno, equipo con el que consiguió llegar a cuartos de la Conference en 2025.

El salto de nivel era importante, pero el técnico tenía sus ideas muy claras para conseguir triunfar: "Tenemos que convencer a los jugadores de que son fuertes y rápidos. En el fútbol, si sabes qué hacer, no hay problemas. Las situaciones necesitan soluciones y aquí tenemos muy buenos futbolistas" dijo en su llegada.

Las expectativas iniciales se fueron apagando con el tiempo: los resultados no fueron los esperados, se peleó con el delantero Jonathan Burkardt, la grada terminó abucheando su nombre y no consiguió clasificar al equipo a ninguna competición europea.

Pese a tener contrato vigente hasta 2028, Riera fue despedido al finalizar la temporada. Durante los meses de junio y julio estuvo sin equipo, pero se le abrió una oportunidad gracias a la dimisión de Dejan Stankovic en el Estrella Roja de Belgrado tras caer eliminados de las rondas previas de la Champions contra el Hapoel Beer-Sheva israelí.

Albert Riera ya ha sido anunciado como nuevo técnico del conjunto serbio, donde tendrá el objetivo de mantener la hegemonía en la liga local: su nuevo club ha ganado nueve ligas consecutivas y quiere conseguir la décima.

El entrenador ya ha dado su primer discurso a los jugadores, uno similar al que hizo al llegar al Eintracht: "No tenemos miedo de nadie. Me da igual el rival, sea el Novi Pazar o el Tottenham, jugaremos igual. Haremos al equipo rival correr, sufrir. Os puedo prometer que todos sabréis lo que tenéis que hacer exactamente sobre el campo, con y sin balón".

Albert Riera, nacido en Mallorca, es fluido hablando en ruso, pues estuvo varios años viviendo en Rusia con su esposa, nativa del país. Esto le dará ventaja a la hora de aprender serbio, pues ambas lenguas forman parte de la misma família.

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Riera debutará este jueves en casa ante el Viktoria Plzen en la última ronda clasificatoria de la Europa League. En caso de no pasar, jugarán la Conference, torneo que Riera conoce bien de su etapa en el Celje.