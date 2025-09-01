Nueva opción de futuro para Xavi Hernández

Pese a que fue una decisión complicada, el Barça optó por prescindir de los servicios de Xavi Hernández al final de la temporada 2023-24 y darle las llaves del banquillo a Hansi Flick. El técnico alemán ha sido capaz de recuperar la mejor versión del equipo azulgrana y, en su primer curso en Can Barça, ya levantó tres títulos (Supercopa de España, LaLiga y Copa del Rey), además de quedarse a un paso de al final de la Champions League.

Por su parte, el entrenador de Terrassa sigue sin volver a los banquillos desde su etapa en el Barça. Xavi Hernández ha tenido varias ofertas importantes en este transcurso, pero por el momento ha preferido descansar y alejarse un poco de los focos mediáticos. El técnico egarense espera una oportunidad que le encaje y ahora se le ha abierto una nueva oportunidad.

Xavi Hernández, durante su etapa al frente del Barça / SPORT

Según adelanta 'Sky Sports', el Bayer Leverkusen está muy interesado en hacerse con los servicios de Xavi Hernández. El club alemán ha despedido recientemente a Erik ten Hag tras tan solos dos jornadas y ha abierto el casting para encontrar a un nuevo jefe para su banquillo. De acuerdo con esta información, los dirigentes de la entidad alemana ya entablaron conversaciones con el técnico catalán para que se haga cargo del equipo.

Lo cierto es que han tenido muy poca paciencia con Ten Hag en el Bayer Leverkusen, ya que han decidido prescindir de él después de tres partidos (1 de Copa y 2 de Bundesliga) en el banquillo, saldados con una victoria, un empate y una derrota. "Teníamos la sensación de que íbamos en una dirección que no era la correcta", indicó Simon Rolfes, director deportivo del club alemán.

El entrenador neerlandés Erik ten Hag, destituido como técnico del Bayer Leverkusen / AP Photo/Carmen Jaspersen

No obstante, Xavi Hernández no el único entrenador que suena para llegar al cuadro de la aspirina. 'Sky' también saca a la luz el nombre de Edin Terzic, que lleva sin equipo desde 2024 cuando llevó al Borussia Dortmund a la final de la Champions League. Aunque la primera opción parece ser el técnico catalán, por el que ya estuvieron interesados en el pasado mes de mayo, todavía está muy abierto el casting en el banquillo del Bayer Leverkusen.