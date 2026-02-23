La nueva norma que está a punto de aprobar la IFAB para reducir las pérdidas de tiempo

El fútbol vuelve a intentar implementar medidas en contra de las pérdidas deliberadas de tiempo de los futbolistas durante los partidos. Tras los precedentes recientes impulsados por la FIFA y la IFAB, el organismo responsable de editar y regular las Reglas de Juego, se votará este sábado una posible modificación reglamentaria que puede alterar de forma significativa la gestión de las lesiones durante los partidos.

Según ha adelantado la BBC, la propuesta sobre la mesa establece que cualquier jugador que reciba asistencia del cuerpo médico deberá abandonar el terreno de juego durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse. El objetivo es claro: desincentivar las interrupciones estratégicas en los tramos finales de los encuentros.

La medida se enmarca en otras medidas que ya se han implementado otras temporadas, como los descuentos más amplios o la regla de los ocho segundos con el balón en las manos de los porteros. Esta norma, implementada en el Mundial de Clubes de este pasado verano, volvió a salir a la luz este fin de semana en el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Burnley (1-1).

Ahora, la nueva iniciativa pretende atacar una práctica habitual, y es minimizar la simulación o exageración de molestias físicas para enfriar el ritmo de juego. En noviembre ya se debatió una versión más estricta, que contemplaba hasta dos minutos fuera del campo. Sin embargo, en la reunión celebrada en enero persistieron discrepancias por considerar excesivo ese margen.

El texto que se votará incluiría varias excepciones. Los porteros quedarían exentos, al igual que el lanzador de un penalti en caso de necesitar atención inmediata y los futbolistas que han sido objeto de falta física por la que se amoneste o expulse al rival.

Otras posibles modificaciones

La asamblea anual también abordará ajustes en el protocolo del videoarbitraje. Hasta ahora, los colegiados no podían recurrir al VAR para corregir una segunda tarjeta amarilla mal mostrada, una limitación que ha generado controversia en varias competiciones. La IFAB estudia modificar ese punto para ampliar el margen de revisión y que el VAR pueda entrar en este tipo de acciones.

Otro de los asuntos en agenda es la llamada 'Ley Wenger', que busca sancionar a un jugador en fuera de juego solamente si su cuerpo íntegro está por delante del penúltimo defensor. Esta norma, ampliamente criticada, entre ellas por organismos como UEFA o la FA, podría no salir adelante.