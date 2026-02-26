FUTBOL INTERNACIONAL
La nueva Ligue 3 llegará a Francia con innovaciones al fútbol profesional
Un fondo de 11 millones de euros, una nueva figura arbitral y la tarjeta blanca llegarán con la nueva división
Con la llegada de la Ligue 3 este verano, arribarán también nuevas reglas en el fútbol profesional, con las cuales se experimentará para evaluar si mejora el juego y si tendría algún valor implementarlas en las otras divisiones.
Como fue anunciado por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, la Ligue 3 reemplazará lo que hasta esta temporada se conoce como el Campeonato Nacional, el cual se posiciona como la tercera división de fútbol en Francia, pero se desarrolla como una liga semiprofesional.
La profesionalización de esta liga buscará desarrollar aún más talento y propiciar la competencia entre clubes, motivo por el cual la FFF destinará 11 millones de euros para ayudar a los clubes y garantizar que puedan financiar y gestionar un proyecto a largo plazo -- cubriendo principalmente los gastos de viaje y el premio para los equipos que asciendan.
Innovaciones arbitrales
Con la profesionalización de la liga, también se implementará la figura del cuarto árbitro, el cual no tenía presencia dentro del Campeonato Nacional. Como explicó Diallo en un informe de progreso, también se presentarán al IFAB propuestas a las reglas con el fin de "promover el fútbol y crear un campeonato de base verdaderamente único".
Algunas de las propuestas que se sabe serán presentadas son:
- Tarjeta blanca: La cual permitirá a los árbitros suspender temporalmente a un jugador durante el partido -- como se practica en el hockey sobre hielo.
- Sanción por demora en cambios: Si un jugador excede un límite de diez segundos para abandonar el campo durante un cambio, se pospondría el ingreso de su reemplazo y su equipo tendría que jugar con uno menos.
En busca de una emisora
Si bien la profesionalización de esta tercera categoría francesa seguramente trae mucho interés deportivo, detrás de ella también corre el interés económico que ha sido de preocupación para la FFF.
Después de romper su relación con DAZN y BeIn Sports, ante las bajas audiencias y alta piratería, se puso en marcha Ligue1+, una plataforma digital propia. Si bien, en esta primera temporada con la plataforma, la liga reporta "millones de suscriptores", el diario L'Équipe señala que los ingresos por estos derechos rondan los 142 millones y serán repartidos entre los equipos; mientras que el acuerdo con DAZN y BeIn Sports tenía un valor de 500 millones por temporada.
De igual manera, el valor de los derechos audiovisuales de la liga ha caído drásticamente, estimándose en 11.000 millones en 2022 y apenas 150 millones actualmente.
Por este motivo, Diallo también apuntó que ya se busca cerrar un acuerdo con alguna emisora mayor, que permita también aportar a los ingresos que sustenten la liga. De igual modo, buscan firmar a un patrocinador que figurará en el nombre de la competencia -- como lo hacen con la Ligue 1 McDonald's y la Ligue 2 BKT.
