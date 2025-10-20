La nueva ganga del mercado cuesta menos de un millón

Hace un mes era un desconocido para el mundo del fútbol pero ayer fue el gran protagonista en la final del Mundial Sub-20. Marruecos se llevó el título gracias a su doblete, y su valor de mercado, tasado en tan solo 600.000 euros, podría convertirse en un auténtico chollo si algún club grande decide apostar por él.

Mohamed Yassir Zabiri (Marrakech, 23 de febrero de 2005), empezó su carrera profesional en el Unión de Touraga, de Rabat, y en el verano de 2024 inició su aventura europea en el Famalicão portugués. En estas dos últimas temporadas ha ido repartiendo sus minutos entre el filial y el primer equipo.

Con el B ha marcado seis goles en cinco partidos, siendo titular en todos, mientras que en la primera división ha salido desde el banquillo en nueve encuentros, acumulando un total de 101 minutos. Sin embargo, su brillante actuación en Chile, podría abrirle la puerta a tener más protagonismo con los famalicenses.

Zabiri celebra un gol / Associated Press/LaPresse / LAP

Con la selección venía pisando fuerte, y ya sumaba 14 goles en 24 partidos, credenciales que lo consolidaban como la gran estrella de esta Marruecos. Puede que esta carta de presentación triunfal le abra las puertas a la absoluta, y, quién sabe, también al próximo Mundial.

El marroquí terminó como máximo goleador del torneo con cinco goles, junto a Neyser Villarreal (Colombia), Lucas Michal (Francia) y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos). Este último se llevó la Bota de Oro gracias a su mayor número de asistencias. El de Marrakech fue distinguido con el Balón de Plata, que lo reconoció como el segundo mejor jugador del torneo.

La otra gran revelación de Marruecos

El Balón de Oro fue para su compañero Othmane Maamma, quién solo marcó ante Brasil pero repartió asistencias como churros, incluida la última, en el segundo gol de la final, con el que Zabiri sentenció a Argentina. El Watford estará encantado con las actuaciones memorables del que fue su apuesta en verano.

Zabiri y Maamma posan con sus trofeos / Elvis González / EFE

Lo incorporaron desde el Montpellier por 1,3 millones de euros, aunque aún no ha debutado oficialmente debido a su participación en el mundial en este inicio de temporada. Los 'Hornets' se frotan las manos viendo el potencial que ha mostrado el jugador y la más que probable revalorización de su precio de mercado.

Zabiri presume de una técnica exquisita, un regate eléctrico y una capacidad de finalización digna de un nueve puro. Ayer firmó los dos goles de la final ante el hexacampeón del torneo, el primero de falta directa, y su irrisorio valor de mercado podría abrirle pronto las puertas de un futurotraspaso a un equipo de talla mundial. Ha demostrado un enorme potencial, muchos ya le han echado el ojo y todo apunta a que muy pronto será uno de los jugadores más codiciados.